Forge: Solo el 18% de jóvenes accede a un empleo formal

Juventud informal. El empleo formal, para el grupo de jóvenes de bajos recursos, es prácticamente inaccesible. ¿Por qué?

Conversamos con María José Gómez, directora de la fundación Forge Perú, sobre este tema y el panorama del empleo en el Perú.

Hablando de jóvenes en general, más del 80% de esta población está en empleo informal, lo cual quiere decir que solo el 18% de ellos accede a un empleo formal. Lo cual hace casi improbable que un joven, más aún si es de escasos recursos, tenga un empleo formal.

Según Gómez, ya no es tanto por desinformación sino por falta de oportunidades. “El joven de hoy se presentan a uno u otro trabajo y no los llaman. Sucede que los empleos formales tienen requerimientos que los jóvenes no cumplen porque son habilidades que no lo desarrollaron porque no estudiaron o porque no tienen experiencia.”

Ante esto, aseguró que la evidencia de las buenas prácticas de otros países demuestra que los jóvenes deben trabajar habilidades que se requieren en los trabajos, para así tener mayor oportunidad.

“Se debe trabajar en las habilidades blandas y los contenidos digitales. Eso hará que como colaborador seas un valor importante para la empresa.”

“También se debe identificar donde están estudiando los jóvenes de bajos recursos económicos y desarrollemos sus habilidades blandas y digitales.”

Finalmente recordó a los jóvenes que si bien aprender a identificar un empleo formal debe aprenderse en las escuelas. En un empleo formal, se firma un contrato que contrae beneficios como seguro de salud, CTS, vacaciones, entre otros.