Trabajo: ¿cómo escribir una carta de renuncia?

¿Quiere renunciar a su trabajo y no sabes cómo hacerlo? Renunciar a un trabajo es una decisión que no se puede tomar a la ligera, no puede ser la primera opción ante una mínima dificultad. Debe basarse en un análisis profundo de la situación actual y de su futuro laboral, pero si ya tomó la decisión, debe escribir una carta de renuncia.

Una carta de renuncia es un documento formal en el que se anuncia a la empresa sobre el fin de sus labores, expresa su personalidad, su nivel de profesionalismo, agradece su tiempo ahí y deja las puertas abiertas en caso de que se creen nuevas oportunidades de trabajo en esa empresa.

Lo ideal es que antes de presentar su carta de renuncia ante Recursos Humanos hablé con su jefe inmediato y le explique sus razones para cambiar de empleo, agradezca la oportunidad y lo aprendido durante su tiempo en la empresa. Recién entonces debe elaborar su carta de renuncia y presentarla.

¿CÓMO ESCRIBIR UNA CARTA DE RENUNCIA?



Una carta de renuncia debe ser clara, concisa y cordial, asimismo, debe contar con estas tres partes:



Introducción

Agradecimientos

Despedida

INTRODUCCIÓN



La carta de renuncia debe empezar por los datos de la empresa y a quién va dirigida, así como también debe incluir la constancia de su renuncia, el puesto que deja vacante y cuánto tiempo lleva desempeñándolo. Si desea puede agregar de manera opcional los motivos de su renuncia, aunque esto último no es necesario.



AGRADECIMIENTO



Seguido del párrafo en que presenta su renuncia, es oportuno agregar un breve agradecimiento a su empleador, resaltando lo positivo de su experiencia laboral en la empresa y cómo contribuyo a su desarrollo profesional.



DESPEDIDA



Comunique hasta qué fecha cumplirá con sus labores y su disposición para evitar que su partida perjudique a la empresa. De ser posible, sin embargo, no haga promesas que luego no pueda cumplir. Por último, agregue sus datos y su firma.



Aunque tiene derecho a terminar tu relación laboral en cualquier momento debe tener en cuenta que existe un plazo de preaviso (plazo entre la fecha de renuncia y la fecha de salida efectiva del trabajador), que por lo general consta de hasta 30 días.

Finalmente, es preferible que conserve una copia de su carta de renuncia para si mismo con la firma de la persona a la que le entrega el documento.