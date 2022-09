Lo que pasa, subrayó, es que es poco conocida o difundida.

“Los empleadores también tienen derechos, al igual que cualquier persona jurídica. Estos son los que están expresamente en la legislación, pero también aquellos que no están reconocidos expresamente en la línea de reconocimiento constitucional a cualquier sujeto de derecho, de que nadie está obligado de hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. En esa máxima de la Constitución, los empleadores tienen una gama a derechos que a veces no lo conocen”, precisó el letrado.

En esa línea, los empleadores como cualquier sujeto de derecho, si alguien le causa un daño que le genera un perjuicio económico, pueden iniciar un proceso judicial por daños y perjuicios a fin de solicitar una reparación económica en mérito al Código Civil, incluso si es que está fue causada por sus trabajadores o sindicato.

-Casos-

¿Qué hechos podrían gatillar esta situación? Sobre el particular, el letrado detalló que cualquier falta grave que le cause un daño económico al empleador.

Por ejemplo, en caso de renuncia está surge efecto -por ley- a los 30 días de presentada la carta, a través del cual el trabajador, ya sea por contrato fijo o temporal, informa a su empleador su deseo de desvincularse.

No obstante, en ocasiones los trabajadores -comentó el abogado- hacen caso omiso al tiempo de 30 días y abandonan su puesto de trabajo antes del plazo previsto por la ley.

“Si es que este trabajador tenía una reunión importante con un cliente clave de la empresa y no asiste o su ausencia causa algún tipo de perjuicio económico, el empleador como cualquier sujeto de derecho puede pedir una reparación económica”, comentó a Gestión.

En el caso citado, el empleador tendría que demostrar el daño causado que generó el incumpliendo a la ley por parte del trabajador. “Con estas medidas lo que se busca es frenar la actuación abusiva que, en ocasiones, tienen los trabajadores en el ejercicio del derecho”.

Otros hechos que podrían gatillar una reparación civil a favor del empleador por parte del trabajador son hechos graves cometidos por este como malversación de fondos; traslado de información a la competencia; daño de una herramienta de trabajo; robo; entre otros.

“Son muy pocos los empleadores que piden una indemnización y no lo hacen por dos razones. La primera, es que nadie quiere pelearse con los trabajadores y lo segundo es porque no hay la seguridad de que el trabajador pague, pero existe esta alternativa no solo ante prácticas abusivas del trabajador sino también del sindicato”, mencionó.

En caso de sindicatos, también el empleador puede demandar vía judicial una reparación en caso de -por ejemplo- si va a huelga que no ha sido autorizada por la autoridad del trabajado y causó un perjuicio económico a su empleador/empresa.

¿Cómo es el proceso? El letrado acotó que -hasta hace poco- se exigía una conciliación entre las partes antes de demandar al trabajador. “Si bien ello está en el norma, hay pronunciamientos judiciales que han dejado sin efecto ese trámite previo”. De este modo, el empleador puede demandar a su trabajador o sindicato o cualquiera que le haya causado un daño ante un un juez laboral.

Esta opción -incluso- puede ser usado por mypes, pymes y emprendedores sobre colaboradores que les haya causado perjuicio. Las indemnizaciones solicitadas antes el juez laboral, añadió Lora, tiene que estar acorde al daño causado, aunque el monto final lo determina el juez.