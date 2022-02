Una persona con perfil emprendedor es aquella que, más allá de su cargo en una empresa, es capaz de identificar y desarrollar iniciativas innovadoras a favor del negocio.

“La palabra emprendedor se ha vinculado mucho con el empresario de micro empresa, pero debe verse desde la perspectiva real, que es aquel que reta, que sale del status quo”, señala Julio Vela, director de Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE) PUCP.

Así, cuenta que lo que se ha observado desde hace unos años es que por un lado están los profesionales que siguen maestrías relacionadas a emprendimientos, y por el otro lado está dándose un movimiento “muy fuerte” en las empresas que están apostando por desarrollar proyectos en sus laboratorios de innovación.

“Muchas grandes empresas compran cada vez más startups (…) Las empresas ya se dan cuenta que la innovación no funciona si no tiene un capitán, que, en otras palabras, es un emprendedor”, agregó.

Desde la academia, dijo Vela, apuestan por dos grandes escenarios: un gerente de línea media que con el gen emprendedor que es generador de innovación dentro de su empresa, y por de otro lado, ese gerente que pueda emprender su propio negocio.

Asimismo, señaló que hay un rango de edad en el que más se emprende. “Empiezan a tener curiosidad por emprender cinco años después haber terminado la universidad hasta los 45 años. Hay estadísticas que nos muestran que los mejores emprendedores son los que tienen más de 40 años, para las startups”.

Según el Banco Mundial, cinco de cada diez peruanos han tenido una idea para emprender: sin embardo, del 60% de peruanos que consideró empezar un negocio en los últimos tres años solo el 31% cumplió este deseo, el porcentaje restante no lo hizo por temor al fracaso.

Los errores

El director de CIDE PUCP señala que los errores más frecuentes en los emprendedores peruanos son: discusiones entre socios, falta de capacidad para adaptarse y no saber idiomas.

“Hemos visto que los emprendedores no han podido avanzar como se esperaría porque no han tenido la capacidad para adaptarse. Hay que entender que no porque tengas una empresa eres un emprendedor”, aclara. Así, indicó que es la capacidad de adaptación, de enfrentar los problemas lo que diferenciará el éxito de una empresa de otra.

“[Otro error] hemos visto que viene desde adentro, por ejemplo, la sociedad de la empresa. Los socios se terminan separando porque las expectativas de cada uno son diferentes. Otro es la indecisión, hay un momento en la vida del rendimiento que el emprendedor pasa por algo que ya está estudiado en el mundo que es el dilema del emprendedor”, refiere.

“Emprendedor tiene una característica muy buena que es ser autónomo, no tiene quien le mande, es como un rey feudal. Entonces, el gran problema que tiene es que tiene que decidir entre ser rey o ser ricos, es la manera corta de decirlo”, añadió.

¿Ser ricos o reyes? El emprendedor a veces prefiere quedarse bajo el control de su pequeño negocio y eso no le permite adaptarse y como el mercado cambia, deja de funcionar lo que antes marchaba bien.

“Entonces, es importante que este emprendedor entienda que la etapa de emprendimiento o de startup es una corta, por lo que debe adaptarse y crear nuevas sinergias. Buscar financiamiento e incluso ceder participación para poder seguir creciendo”, explica el docente. Un tercer error del emprendedor es no hablar un idioma distinto al español.

Cada vez hay más fondos de ángeles inversionistas, también está el apoyo del Estado, pero respecto a países vecinos, “no vamos a la misma velocidad”.

“Aquí todo el tiempo vienen fondos de inversión buscando proyectos, pero los emprendedores no manejan el inglés, entonces perdemos oportunidades”, sostuvo.

Hay otro tema que a veces escapa al emprendedor “que es el propio entorno”.

“Las empresas buscan la eficiencia, entonces, su cultura está basada en la eficiencia y por lo tanto elimina cualquier intento que vaya en contra de la eficiencia. Cuando el emprendedor intenta generar una innovación o quiere proponer un negocio a la organización, como hay mucha incertidumbre en lo que está diciendo, la propia cultura de la organización elimina o contrae esta innovación, entonces se encuentran en un entorno poco permeable”.

¿Qué buscan? En el último año ha habido una permeabilidad más alta por incorporar sistemas digitales en los negocios, más tecnología en sus procesos, y también, en formarse y capacitarse para entender cómo funciona el negocio.

Sin embargo, de acuerdo con CIDE PUCP, también ha habido un incremento, de 35%, en la demanda de programas ágiles, por ejemplo, en el scrum.

“La pandemia ha obligado a las empresas a no ser deterministas. El scrum lo que hace, dentro de la filosofía nueva de desarrollo de negocio, es buscar gestionar la incertidumbre a través de pasos cortos”, dijo. “Por años el modelo de desarrollo de nuevos negocios ha estado basado en el determinismo, que significa que, cuanta más información se tenía menos probable que fuera a pasar algo; pero hoy en día el modelo de negocio que funciona está basado en el desarrollo de negocio basado en hipótesis”, agrega.

Datos

Según la última edición del Global Innovation Index (GII), Perú se encuentra en la posición 7 del ranking de innovación empresarial en Latinoamérica.

La Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, señala que este año las proyecciones de inversión de las startups peruanas serán alrededor de los US$ 100 millones.

La CIDE PUCP anunció recientemente el inicio de la Maestría de Emprendimiento y Nuevos Negocios, en cooperación con Centrum PUCP.

