Tengo un nuevo lema: abrace a su impostor interior. En un reciente episodio del pódcast de Lex Fridman, Magnus Carlsen, posiblemente el mejor ajedrecista de todos los tiempos, confesó que se sentía con el “ síndrome del impostor ”, y el tema de discusión, obviamente, era el ajedrez, no la política mundial.

El síndrome del impostor es algo positivo. Cuando busco talentos, busco personas que se sientan afectadas por el síndrome del impostor. Si creen que no están calificadas para hacer lo que hacen, es una señal de que están poniendo muy alta la mira y apuntando a un nivel de logro nuevo y quizá sin precedentes.

Ahora más que nunca, la gente parece estar abriendo nuevos caminos a edades muy tempranas o sin todas las credenciales habituales. Carlsen, por ejemplo, fue el mejor ajedrecista del mundo a los 19 años, el más joven en ostentar esa designación.

A veces debió pensar: “¿Cómo ocurrió esto?”. Cuando Kobe Bryant y LeBron James se saltaron el baloncesto universitario y pasaron directamente a la NBA, esas trayectorias profesionales eran inusuales y controvertidas. Lo consiguieron, y muy pronto también dejaron de ser considerados impostores.

Cuando era estudiante, envié varios artículos de economía a revistas especializadas. Temía que los editores se dieran cuenta de que no tenía una dirección de remitente de un departamento y que, por lo tanto, no tomaran en serio los artículos. Sin embargo, los artículos fueron aceptados, lo que benefició enormemente mi carrera.

Por supuesto, nunca mencioné en mi carta de presentación que era una simple estudiante, así que en realidad era una especie de impostor. Algunos de mis mejores trabajos los he hecho como impostor.

O pensemos en los adolescentes que abandonan la universidad, crean empresas tecnológicas y se convierten en multimillonarios a los 20 años. No es de extrañar que a veces sientan que no pertenecen.

Más cerca de nosotros, consideremos las carreras de periodistas como Ezra Klein y mi colega de Bloomberg Opinion, Matt Yglesias, que hace dos décadas no eran más que dos jóvenes con títulos universitarios que escribían en internet. Eran impostores, pretendiendo ser intelectuales públicos “oficiales”, sea lo que sea que eso signifique. Ahora son “oficiales”, muy leídos y merecidamente. A nadie le importa que hayan empezado como impostores.

Por supuesto, no todos los impostores tienen éxito. Así que, si se percibe a sí mismo como impostor, está bien —incluso es racional— tener sentimientos encontrados. Parte de su temor refleja la sensación de que puede estar yendo más allá de sus capacidades. Pero si realmente va a tener éxito, esa pizca de miedo y duda puede estimularlo a superarse.

Otra ventaja de sentirse como un impostor es que permite conocer mejor a los demás. Las estimaciones varían, pero hasta el 82% de las personas pueden sufrir alguna forma de síndrome del impostor. Aunque esta cifra sea alta, el síndrome del impostor es muy común. A nivel profesional, si quiere relacionarse mejor con sus colegas, quizá sea buena idea que pruebe algunas tareas nuevas y desconocidas, y que ellos también puedan hacerlo. Hará que todos sean más comprensivos y empáticos, cualidades especialmente importantes para ser un jefe exitoso.

Los datos sugieren que las mujeres y las mujeres de color sufren el síndrome del impostor en un grado especialmente alto. Esto plantea problemas muy reales de expectativas, prejuicios y percepción social, que no pretendo minimizar. Pero, mientras tanto, me complace enviar el mensaje a esas personas de que están abriendo camino y allanando el terreno para otras, y que deberían abrazar a sus impostoras interiores.

Si siempre siente que pertenece, no se estás esforzando lo suficiente o no está llegando lo suficientemente lejos. Mientras tanto, no se sientas mal por sentirse mal contigo mismo. Abrace a su impostor interior.