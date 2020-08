Al describir el bifurcado mercado de valores de este año, a menudo los expertos han encontrado más fácil ofrecer etiquetas que explicaciones.

Las empresas de tecnología están subiendo mientras los bancos caen. El crecimiento aumenta a medida que cae el valor. Las grandes empresas prosperan mientras que las pequeñas luchan. Cada uno entiende correctamente parte de la historia. Pero ninguno menciona el principio organizador.

Ahora, alguien dice que ha descifrado el código: el problema de las empresas son las personas .

“Resumiría el 2020 como el mercado bajista para los humanos”, dice Vincent Deluard, director de estrategia macroeconómica global de la corredora StoneX Group Inc. “Como muchas cosas, el COVID está acelerando la transformación social, la concentración de la riqueza en unas pocas manos, las desigualdades masivas, los problemas de competencia, entre otras cosas”.

Mientras el coronavirus potencia a las empresas con habilidades algorítmicas a medida que los negocios de la vieja economía se cierran y las personas se ven obligadas a quedarse en sus casas, las empresas que menos dependen de sus empleados han superado en el 2020 a las que son más intensivas en mano de obra en 37 puntos porcentuales, según un análisis de Deluard.

En un año en el que todo tipo de desigualdad está bajo fuego (género, raza, riqueza), el mercado de valores ha atraído el escrutinio como una institución que la refleja y la amplifica, donde los ricos se hacen más ricos al sacar a los humanos del proceso. Por su parte, las gigantes tecnológicas se han convertido en centro de atención y sus líderes fueron convocados ante el Congreso para defender su tamaño e influencia.

Apuestas futuras

Algo que se ha escuchado frecuentemente en el 2020, a medida que las acciones suben mientras el desempleo se dispara, ha sido que “el mercado de valores no es la economía”. Siguiendo la lógica de Deluard, eso no es cierto. En realidad, el mercado es un reflejo de la economía, una apuesta sobre qué empresas prosperarán en el futuro.

Es fácil notar una apuesta a que las empresas de tecnología serán las ganadoras: el Nasdaq 100 ha subido 33% este año. Sin embargo, más profundamente está la opinión de que las empresas que dependen menos de los empleados también estarán mejor situadas.

Deluard dividió el S&P 500 en deciles basándose en una medida que él llama “valor de mercado de los activos intangibles por empleado”: el precio de la propiedad intelectual y el reconocimiento de marca de una empresa en comparación con la cantidad de personas empleadas. El grupo que tiene un número reducido de empleados en relación con el valor de la empresa ha obtenido un rendimiento de 18% este año. El grupo con mayor intensidad de mano de obra ha experimentado una pérdida de 19%.

Tomemos como ejemplo a MarketAxess Holdings Inc., un operador de bonos automatizado cuyas acciones han subido 29% en el 2020, aproximadamente cinco veces la ganancia del S&P 500. La firma emplea a unas 530 personas, según muestran los datos compilados por Bloomberg, pero tiene un valor de mercado cercano a los US$ 19,000 millones.

Según los cálculos de Deluard, MarketAxess ocupa el primer lugar entre todas las empresas del S&P 500 en su lista cuando se considera en qué medida la propiedad intelectual supera la contribución de los humanos a la capitalización de mercado.

Netflix Inc., que ha subido 51% este año, ocupa el segundo lugar en su lista. Aproximadamente 8,600 personas trabajan para el servicio de transmisión, según los datos, y la compañía tiene un valor de mercado de US$ 215,000 millones. Los otros miembros de la popular fusión FAANG más Microsoft Corp. se encuentran en el grupo superior, excepto Amazon.com Inc., que es uno de los mayores empleadores en el S&P 500.

Si bien todas las empresas en el grupo de las mega capitalizaciones son empleadores razonablemente grandes, y muchas de ellas siguen contratando, la tendencia se muestra en varias comparaciones. En este momento, las cinco empresas más grandes del S&P 500 representan 5% de la fuerza laboral general del índice.

Hace veinte años, empresas con el mismo peso de mercado empleaban el doble. El recuento de trabajadores del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. es bastante sólido, de 48,000, pero la compañía ahora es más valiosa que Walmart Inc., que emplea a 45 veces más personas.

Los perdedores

Por otro lado, las cinco empresas con las peores métricas en la escala de Deluard son una combinación de empresas financieras, minoristas y energéticas: American International Group Inc., Diamondback Energy Inc., Ford Motor Co., Gap Inc. y Citigroup Inc. Las acciones de la minorista Gap han caído 12% este año, la menor baja de las cinco, mientras que las acciones de Diamondback Energy han bajado 57%.

Shawn Cruz, estratega sénior de mercado de TD Ameritrade Inc., considera que la crisis del coronavirus ha continuado exacerbando las disparidades de ingresos, y el mercado de valores lo ha reflejado.

“Los mercados de valores se han movido al alza y han reflejado la economía real que tenemos en este momento, pero no es necesariamente la economía que nos gustaría tener”, dijo Cruz por teléfono. “La disparidad está casi universalmente aceptada. Pero creo que la incertidumbre radica en cuán grave es y en qué condiciones está el hogar promedio con esto”.