Michal Leavitt, ex directora gerente de Bear Stearns, presentó la demanda el viernes en Chicago. Afirma que fue obligada a unirse al grupo de instituciones financieras de Wells Fargo como vicepresidenta, que le pagaron hasta un 50% menos que a sus colegas varones y que una “gerencia desproporcionadamente masculina” nunca le asignó grandes cuentas.

“El grupo de instituciones financieras es un autoproclamado ‘club de chicos’, donde las ‘conversaciones de vestuario’ en el departamento de ventas son de rigor”, dijo Leavitt en su demanda.

Wells Fargo no hizo comentarios de inmediato sobre la querella.

Los grandes bancos se enfrentan desde hace tiempo a acusaciones de discriminación hacia las mujeres, con varios casos que han sido muy divulgados en los últimos años. En noviembre del año pasado, la directora gerente de Citigroup Inc. Ardith Lindsey demandó al banco por supuestamente tolerar años de acoso sexual contra ella. El año pasado, Goldman Sachs Group Inc. pagó US$ 215 millones para resolver una larga demanda colectiva presentada por mujeres que alegaban discriminación en la remuneración y los ascensos.

Según la demanda de Leavitt, cuando se incorporó a Wells Fargo en 2013, esperaba que le dieran un puesto de nivel directivo, pero le dijeron que la política del banco prohibía contratar vendedores a comisión en niveles superiores a los de vicepresidente. Leavitt afirma que varios hombres fueron contratados posteriormente en el grupo como directores.

Segundo ingreso

Ella no fue ascendida a directora de Wells Fargo hasta 2022, por detrás de varios colegas varones, alega Leavitt. Un factor importante en su falta de promoción fue la negativa del banco a asignarle grandes cuentas, según la demanda. Sin esas cuentas, trabajó duro para desarrollar un “libro de negocios de la nada”.

Leavitt solicita una cantidad no revelada en concepto de daños compensatorios, así como cambios en las políticas de asignación de cuentas de Wells Fargo.

Leavitt alega que cuando se quejó de que no le asignaban grandes cuentas, le dijeron que existía la percepción de que a su marido “le iba bien” y que el suyo era solo un segundo ingreso. Cuando fue entrevistada por primera vez en el banco, le preguntaron cómo afectaría el hecho de tener una familia a su capacidad de desempeño, según la demanda.

John Singer, abogado de Leavitt, afirmó en un comunicado que en la mayoría de las instituciones bancarias de inversión sigue habiendo “una falta de mujeres en puestos directivos”. “Estereotipos anticuados y falaces sobre las mujeres traders y vendedoras siguen siendo albergados y fomentados por una gran cantidad de varones en codiciados puestos de poder en Wall Street”.

Según la demanda, Leavitt recibió injustamente tres calificaciones negativas en sus evaluaciones de desempeño de 2023 y 2024, a pesar de aumentar su producción en un 11% en 2022. Cuando expresó su preocupación por estar sufriendo discriminación de género, un gerente “levantó la voz” y se enfureció, afirma.