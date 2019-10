Conseguiste un nuevo trabajo y ahora, tras las felicitaciones y la emoción de tu primer día, el siguiente paso debe ser sobresalir. Es momento de demostrar que eres tan bueno en persona como lo fuiste en el papel.

Parece fácil, pero en realidad muchos nuevos trabajadores suelen cometer errores que no les permite demostrar todas sus habilidades, y peor aún, no logran conectar con sus compañeros y deciden no integrarse al grupo de trabajo. Esto, por supuesto, las primeras semanas.

De hecho, esto les puede pasar a las personas que son muy tímidas o les cuesta socializar con el resto. Pero descuida, no todo está perdido. Afortunadamente, Entrepreneur compartió algunos tips para hacer que esas primeras semanas que pudieran estar llenas de baches, fluyan tranquilamente.

• ESTÁ BIEN NO SABER NADA

No te preocupes si no sabes algo. Es normal que al ser nuevo en la empresa no sepas cómo funcionan las cosas. Lo que debes saber manejar, sobre todo, es la comunicación. Todo se resume a la comunicación interna. Dominarlo puede hacer la diferencia entre ahogarte de 9 a 6 p.m. o embarcarte en una emocionante y relevante experiencia de trabajo.

La cultura laboral y su ambiente juegan un papel enorme en la felicidad que te da un trabajo. (Foto:Freepik)

• LEE EL AMBIENTE

La cultura laboral y su ambiente juegan un papel enorme en la felicidad que te da un trabajo. Si te queda corta, lo más probable es que empieces a buscar nuevas oportunidades. Pero si el entorno es justo lo que necesitas, puedes quedarte ahí por mucho tiempo. Evalúa bien tu entorno.

• TEN INICIATIVA

Cuando empiezas un nuevo trabajo, lo lógico sería que tu jefe o tus compañeros te muestren el camino y te expliquen todo, pero entender y adaptarte por tu cuenta también es importante. Hazlo rápido y tómatelo en serio.

• MIDE A TU JEFE

Si tienes suerte te tocará un jefe líder que entienda que debe hacer todo lo que estuviera a su alcance para motivar a sus empleados y hacerlos sentir necesarios. Lo primero que debe hacer un buen jefe es establecer un canal de comunicación abierta y una atmósfera de confianza. Y aunque esto no garantiza el éxito de la relación, sí hace que tu inicio sea mucho más fácil.

• GÁNATE LA CONFIANZA

Recuerda que a la vez que tú estás intentando entender a tus nuevos compañeros, ellos también están intentando descifrarte. Según Ronda Suder, escritora y experta en Recursos Humanos: “tus primeros 90 días en el trabajo suelen ser considerados como una extensión de tu entrevista. Esto significa que debes aprovechar cada interacción para demostrar que eres una persona respetuosa, profesional y trabajadora”.