¿Cómo deben los líderes afrontar un cambio organizacional?

FOTO 19 | 19. Intenta. Una pequeña marioneta verde dijo alguna vez: “Haz o no hagas. No hay intentos”. Yoda vivía bajo ese mantra, y tú también deberías. Si sabes que no tendrás tiempo para hacer algo, se vale decir que no, de hecho, es algo bueno. Pero decir que lo vas a intentar suena a que no estás dispuesto a completar la tarea.