LinkedIn se ha convertido en un medio de conexión para muchas personas y empresas que buscan nuevas oportunidades de crecimiento. Esta red permite desarrollar un networking poderoso y sin fronteras, pero es importante recordar los principios de “dar y ofrecer ayuda” que es la clave para construir relaciones de largo plazo.

Por ello, es clave posicionarse como especialista, para lo cual hay un trabajo previo por hacer y este es construir un perfil lo más atractivo y completo posible.

Rocío Ames, profesora de ESAN Graduate School of Business, brinda cuatro recomendaciones para causar un alto impacto en esta red social y así lograr posicionamiento:

1.- Tener un perfil completo: el perfil debe estar impecable y completo en todos los campos de personalización.

De esta manera, cualquier persona u organización interesado en un perfil determinado sabrá desde un primer momento quién es y su trayectoria. Para ello también es importante contar con algunas recomendaciones de colegas o trabajos pasado que puedan avalar tu buen desempeño.

2. Mantenerse activo . Si eres especialista en una actividad profesional entonces tienes algo que decir y es momento que otras personas lo conozcan. Esto se puede realizar a través de la constante generación de contenido sobre su tema de especialización.

Los likes no sirven, no ayudan y no posicionan. La gestión de la visibilidad es una tarea indispensable para que la comunidad te identifique, conozca y luego contrate.

3. Formar una red de contactos: El networking sirve para conectarte con otros profesionales de tu entorno, pero debes tener claro tu plan de carrera, en qué eres bueno y a quién quieres conocer.

Es más efectivo explicar las iniciativas que aplicaste en tu anterior empresa y cuáles fueron sus resultados, es decir, cómo beneficiaste a la organización.

Invierte al menos 15 minutos diarios comentando, compartiendo e invitando a otras personas a conectarse con una oferta de ayuda.

4. Buscar oportunidades de manera activa : Debe buscarla por tu cuenta, y cuando tengas aseguradas tres o cuatro entrevistas, tus posibilidades de conseguir una mejor posición laboral crecerán.

Nada es mejor que tener dos o más opciones, ya que te sentirás más seguro al momento de negociar.