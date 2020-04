El Estado de Emergencia, declarado por el presidente Martin Vizcarra el 15 de marzo, ha traído consigo consecuencias en distintos sectores empresariales por la naturaleza del aislamiento social, con el fin de evitar contagios de la pandemia del Covid-19. Si bien ciertos sectores que ofrecen servicios -tales como cines y restaurantes- presentan una disminución total de demanda, otros experimentaron una sobre-demanda de “un día para el otro”. Dichos sectores, llamados de actividad esencial, para atender a la nueva demanda no sólo requieren más stock, sino personal para las cadenas de distribución y para los servicios cara al consumidor final. Éstos son los sectores que pueden y hacen uso del contrato de emergencia.

La modalidad del contrato de emergencia, explicada en el artículo 62 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, está entendida como un contrato de trabajo a plazo fijo para cubrir necesidades por un caso fortuito o de fuerza mayor.

Brian Avalos, laboralista del Estudio Payet, explica a Gestión.pe por qué no se está hablando tanto de esta modalidad en el Estado de Emergencia. “Las empresas están pensando más en qué hacer para reducir costos más que en contratar. Son muy pocos los sectores que están autorizados de continuar, y serán precisamente ellos quienes harán uso del contrato de emergencia”, comentó.

Sin embargo, también hay sectores que no presentan sobre demanda que pueden hacer uso de dicho contrato.

La flexibilidad del contrato de emergencia

De acuerdo con el laboralista, el contrato le da una flexibilidad al empleador de contratar de forma temporal durante el aislamiento social y/o durante lo que dure toda la Emergencia Sanitaria; porque esta situación determina y justifica la contratación de personal adicional y su temporalidad. “Todo contrato temporal tiene que ser formal (físico), suscrito por el empleador y trabajador, a diferencia del contrato indefinido, porque en ese basta un contrato verbal”, comentó. El contrato de emergencia es temporal. “El MTPE ha puesto la disponibilidad que el contrato temporal sea de forma remota por si el proceso de selección es remoto por esta ocasión”, añadió.

La emergencia sanitaria concluye, aproximadamente, el 9 de junio. Si el contrato menciona por lo que dure la emergencia sanitaria, entonces, si ella se prorroga, también existe la posibilidad de que el contrato se prorrogue. Ello dependerá del sector y su demanda, así como la posibilidad de generar más oferta: tiene que justificarse.

¿En qué sectores o condiciones se puede pactar un contrato de emergencia?

Los sectores autorizados a prestar servicios, por la coyuntura, están relacionados a la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, farmacéuticos, y demás de primera necesidad; así como también los centros, servicios y establecimientos de salud, entre otros. Ellos serán aquellos que lo necesiten, en primera instancia. Sin embargo, depende de las operaciones de las empresas.

El contrato de emergencia -según comenta el abogado- está orientado para cubrir situaciones impredecibles que no se han considerado. Es una alternativa en tanto existe un riesgo que, si no se contrata personal adicional, se puede generar un problema en la compañía. “Por ejemplo, en una fábrica en donde hay hornos que no se pueden apagar, porque puede ocasionar un riesgo”, comentó.

Asimismo, sería popular entre empresas de alimentos en donde hay una serie de cadenas de distribución con una sobre-demanda; tales como el delivery de supermercados, pues predispone menos riesgo de contagio por parte del consumidor porque ya no tendría contacto con tantas personas. No obstante, hizo hincapié en la diferencia entre el delivery de alimentos y de servicios de alimentos. “Por ahora, está prohibido por ley realizar delivery de comidas ya preparadas por restaurantes, por ejemplo. No calza en una emergencia prestar esta clase de servicios, un cocinero para poder hacer delivery [no calza en el contrato de emergencia]”, afirmó.

¿Qué pasa si me despiden con un contrato de emergencia antes de que acabe la emergencia?

Al ser un contrato temporal, hay dos posibilidades: reposición o indemnización. Como la reposición, por la coyuntura, va a ser difícil, entonces se debe apoyar en la indemnización, según el experto.

El contrato de emergencia no es como un contrato part-time, ya que este último no califica como temporal ni está protegido ante el despido arbitrario. Se puede desvincular en cualquier momento, más allá de la temporalidad.