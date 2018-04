Consejos y temas de conversación: ¿Puede explicar por qué merece un ascenso?

¿Puedes explicar por qué mereces un ascenso?

Pedir un ascenso puede ser estresante. Sin embargo, cuando crees que estás lista para dar el siguiente paso en tu carrera, es importante decirlo.

— Para preparar la conversación con tu jefe, reflexiona sobre lo que deseas. ¿Quieres moverte hacia arriba o te interesa más hacerlo de forma lateral?

— Enseguida, investiga. Averigua de qué manera insistieron tus colegas al momento de buscar sus ascensos, y pregunta a tus mentores o colegas de confianza si consideran que estás lista.

— Después, crea un escenario convincente de tus razones para merecer el ascenso, haz una lista de tus fortalezas, éxitos recientes y resultados que demuestre el impacto que has tenido.

Ten en cuenta que pedir un ascenso no suele depender de una sola conversación; más bien, se trata de una serie de discusiones continuas. Tu objetivo es hacer tu petición y después seguir con tu buen trabajo hasta que tu jefe considere que estás lista para avanzar.



(Adaptado de “How to Ask for a Promotion”, de Rebecca Knight)

Que el trato amable entre las personas de tu equipo sea una norma

Todos queremos trabajar en un lugar donde la gente se trate con amabilidad y respeto. Sin embargo, no puedes esperar que tu equipo se comporte de esta manera si no dejas claro que quieres que así suceda. Este proceso empieza cuando entrevistas a miembros potenciales de tu equipo: comenta a los candidatos que tu equipo estima la civilidad, así podrán decidir si quieren ser parte de una organización donde se aprecian los valores. Analiza con los miembros de tu equipo el significado de la civilidad, y define las normas que esperas que se sigan todos los días. Junta estas normas en un “código de civilidad”, el cual podrán usar tus empleados como guía. Una vez que se establezcan las normas, refuérzalas de cualquier manera que puedas: en reuniones de equipo, en eventos importantes y por medio de recompensas. Estas conversaciones y estos esfuerzos consiguen aceptación y empoderan a los empleados para que tengan consciencia del compromiso de todos a comportarse con civilidad.



(Adaptado de “Make Civility the Norm on Your Team”, de Christine Porath)

Cuando una reunión se pone tensa, ayuda a que retome el rumbo

Ya conoces la sensación cuando el ambiente se pone tenso en una reunión. La gente levanta la voz o tus colegas discuten entre ellos… y tú solo quieres que todo acabe. En lugar de ver el reloj, toma cartas en el asunto y ayuda a recomponer el rumbo de la conversación.

— Primero que nada, señala qué está sucediendo con base en hechos, sin culpar a nadie. Tal vez puedas decir: “Llevamos discutiendo 25 minutos, y parece que solo estamos repitiendo los mismos argumentos. ¿Alguien más está de acuerdo conmigo?”.

— Después, ofrece una manera de proceder que garantice que todos hayan sido escuchados y evite arrebatos emocionales. Por ejemplo, puedes decir: “Carmine, ¿qué te parece si escuchamos lo que tienes que decir y después hacemos un resumen de tu postura para estar seguros de haberla entendido? Enseguida podemos hacer lo mismo con la opinión de Kay. ¿Todos estarían de acuerdo?”.

— Una vez que todo el grupo haya aceptado un proceso, puedes continuar con la conversación de una manera productiva.



(Adaptado de “How to Save a Meeting That’s Gotten Tense”, de Joseph Grenny)

Asegúrate de que tu trabajo esté en sincronía con las expectativas de tu jefe



La mayoría de las personas ha tenido un jefe con el que no tiene una buena relación. Tal vez el gerente no parece confiar en ti o no quedó impresionado con tu rendimiento. Aunque puedas sentirte tentado a culpar a tu jefe difícil por la situación, la mayoría de las veces una incompatibilidad de este tipo sucede cuando las expectativas no están en sincronía. Por ejemplo, tal vez entregaste un informe de 10 páginas cuando tu jefe quería un resumen de una página, y se interpretó como una señal de que no escuchaste. Haz que la relación retome el curso esclareciendo qué espera tu jefe de ti. Haz preguntas directas como: “¿Cuáles son sus prioridades para mí?” y “¿Qué criterios debo considerar al momento de tomar decisiones?”. Además, averigua de qué manera prefiere trabajar tu jefe contigo, incluido con qué frecuencia deben reunirse los dos y cuándo espera que estés disponible por medio de un correo electrónico o una llamada por teléfono. Si conoces estas expectativas ahora, podrás evitarte dolores de cabeza en el futuro.



(Adaptado de “How to Win Over a Boss Who Just Doesn’t Seem to Like You”, de Jay A. Conger y Allan H. Church)

Haz un pacto con tus colegas para mantener la concentración



Si estás rodeado de colegas que se distraen con facilidad, lo más probable es que te distraigas también. En vez de dejar que te alejen de tus deberes, pon límites. No tienes que ser grosero; puedes decir algo sencillo como: “¿Podemos seguir platicando después? Me encantaría saber más sobre tu fin de semana, pero primero quiero terminar este informe”. De esta manera, te aseguras de que tu compañero de trabajo sepa que valoras la relación que tienen y al mismo tiempo refuerzas tu necesidad de tener tiempo para trabajar sin distracciones. También puedes unir fuerzas con tus colegas para resistirse juntos a las distracciones. Haz un pacto en el cual, durante ciertos momentos —digamos, los jueves por la tarde—, van a trabajar sin interrupciones: sin correos electrónicos, redes sociales, Slack ni charlas. Después procura que cada uno sea responsable de respetar los límites. Las investigaciones demuestran que, cuando le dices a alguien más que quieres modificar tus hábitos, es más probable que lo logres.



(Adaptado de “What to Do When You’re Feeling Distracted at Work”, de Amy Gallo)

Disminución de ingresos

​28%: entre 1980 y 2007, el ingreso promedio de los hombres con diploma de bachillerato disminuyó cerca del 28% en Estados Unidos.



Mercado de la cerveza

​90%: aunque en años recientes ha aumentado la cifra de cerveceras en Estados Unidos, cuatro cerveceras grandes aún tienen el control de casi el 90% del mercado de las cervezas en ese país.



Billones de dólares para los accionistas

US$ 7 billones : entre 2007 y 2016, las empresas en el S&P 500 pagaron cerca de US$ 7 billones a los accionistas.



Los ricos siguen obteniendo la mayor parte de la riqueza

82%: el 1% de las personas más ricas del mundo obtuvo el 82% de la riqueza que se generó en 2017, según un estudio reciente que realizó la organización de beneficencia Oxfam.



Duchas frías

29%: de acuerdo con un estudio reciente que se llevó a cabo en Holanda, la gente que termina sus duchas matutinas con un chorro de agua fría se reportó enferma un 29% menos de veces que otros trabajadores.