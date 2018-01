Conozca la startup que cambiará la forma de contratar personal

Cuando uno aplica a un trabajo formal tiene que pasar por una serie de etapas. Las entrevistas con el empleador, los exámenes de conocimiento y los exámenes psicotécnicos son lo más común. Luego, viene la evaluación de los resultados y esto puede tomar varios días sino semanas.

Ahora imagine encontrar una solución que, solo con llenar la información en una plantilla, le permita al empleador conocer si ese potencial trabajador le va a funcionar o no de manera instantánea.

A eso apunta la startup Quantum Talent que acaba de ser aceptada al programa Inception de NVIDIA que acelera las startups que tengan impacto en el campo de la inteligencia artificial.

“Empezamos las operaciones formales a principios del 2016 pero en 2017 pasamos de un producto mínimamente viable a una solución más completa”, señala Carlos Ganoza, cofundador de la startup.

La startup tiene como objetivo tres cosas: identificar los perfiles de los candidatos idóneos para una empresa a través del uso de algoritmos predictivos que calculan la probabilidad de éxito.

El segundo punto es mejorar los procesos de selección a través de una decisión en tiempo real. Los resultados se arrojan de manera inmediata.

El tercer objetivo es reducir la rotación a través de la mejora del desempeño y el clima laboral del personal, lo que se traduce en ahorro.

“Usamos la inteligencia artificial para facilitar que las empresas y trabajadores se conecten. Los candidatos llenan una plantilla en el software. Con una serie de algoritmos se procesan los resultados en tiempo real y se arroja la probabilidad de éxito”, anota Ganoza.

“En América Latina hay 50 millones de jóvenes que están desempleados o empleados informalmente. No se trata de personas que no tengan habilidades, tienen mucho de eso, pero las empresas no saben quiénes son: no tienen como encontrarlos. Por ahora estamos desperdiciando, como región, nuestro principal activo que es la fuerza laboral joven”, añade.

Entre los clientes que han tenido hasta el momento están Do It, Los Portales, Rímac y Banco Falabella, entre otros.

La empresa no está orientada para un segmento etario en sí aunque termina siendo más beneficioso para los más jóvenes quienes no cuentan con la experiencia o la red de contactos de alguien que tiene más de 10 años en el mercado, por ejemplo.

Según asegura el economista, “7 de cada 10 personas que nosotros decimos que deberían contratar, funcionan”. Esto en contraposición de los métodos convencionales que, comenta, dan niveles de precisión de 50%.

Cabe precisar que el costo por contratar a un trabajador que no funciona asciende a un sueldo del contratado. Si a la persona que no funciona se le paga un sueldo mínimo, la empresa pierde dicho monto.

Asimismo, Quantum Talent generaría una reducción de hasta 10 veces en los costos de reclutación y selección de personal en tanto evita mayores costos administrativos durante el proceso.

Respecto a las variables para medir las probabilidades, Ganoza señala que se basan en la corriente científica de trabajo de economía de capital humano (capacidades de cada persona), la corriente científica de economía del comportamiento (cómo una persona puede tomar malas decisiones por prejuicios, por ejemplo) y las habilidades socioemocionales (trabajar en equipo, autocontrol, capacidad de negociar, etc.).