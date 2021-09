Actualmente los estudiantes universitarios y técnicos deben realizar sus prácticas pre-profesionales como requisito para culminar sus estudios y posteriormente pueden seguir realizando prácticas profesionales en la empresa.

Un proyecto de ley presentando por la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) propone que ambas prácticas (pre -profesional y profesional) sean reconocidas como experiencia laboral.

Así, el proyecto de ley 00159/2021-CR, propone el reconocomiento de tiempo de servicios en los siguientes cuatro escenarios.

Los estudiantes de educación superior universitaria o técnica que realizan prácticas preprofesionales en cualquier institución pública o privada tienen derechos a que se les reconozca el tiempo de servicios como experiencia laboral para el desempeño de toda actividad profesional pública o privada, después de haber superado un periodo de actividades no menor de 3 meses, contados desde la primera vez que iniciaron las prácticas. Si los estudiantes realizan prácticas preprofesionales y continúan sus prácticas profesionales en la misma entidad o en otra, también se les reconocerá el tiempo de servicios de manera acumulada siempre y cuando hayan superado un periodo no menor de 3 meses, contados desde la primera vez que iniciaron las prácticas. En el caso de los estudiantes que realizan prácticas profesionales en cualquier institución pública y privada tienen derecho a que se les reconozca el tiempo de servicios como experiencia laboral para el desempeño de toda actividad profesional pública o privada. Los estudiantes que realizan únicamente prácticas profesionales se les reconocerá la totalidad del tiempo de servicios de manera integral.

Ventajas para el sector público

En diálogo con Gestión.pe el Socio del Estudio Muñiz, César Puntriano, señaló que el proyecto mención favorecería más a aquellos estudiantes que buscan postular a un puesto en el sector público.

“Creo (que el proyecto) está más pensando para el sector público como un estímulo para efectos de la postulación. Cuando se accede a una plaza por concurso público, la experiencia profesional es un criterio importante. Hay una directiva de Servir que dice que la experiencia es requisito para postular”, explicó.

De igual manera, dijo que en el sector privado no se vería ningún efecto puesto que las empresas no están obligadas a contratar a sus practicantes y cuando las empresas convocan una plaza para trabajadores en planilla, no lo hacen a través de concursos públicos bajo el principio de meritocracia, como sí sucede en el Estado.

“En el sector privado no veo mayor impacto en la propuesta porque hay que tener muy en claro que una cosa es el tiempo de práctica y otra cosa es el tiempo de trabajo en planilla. El tiempo de práctica pre-profesional o profesional tiene como finalidad la formación. En el primer escenario es alternado con los estudios y en el segundo, ya es enteramente formación práctica”, dijo.

Agregó que en el privado no es obligatorio que el practicante sea contratado una vez culmine precisamente sus prácticas.

Actualmente, un estudiante puede realizar sus prácticas preprofesionales en un periodo máximo de un año en una empresa. Culminado el plazo la empresa lo puede contratar como trabajador, más no es una obligación.

El dato

La propuesta legislativa también propone derogar el artículo 9 del Decreto Legislativo 1401, el cual señala que únicamente para efectos del sector público se podrá validar el último año de prácticas preprofesionales como experiencia profesional.