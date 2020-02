Buscar trabajo suele ser un proceso duro y en ocasiones agotador, es por ello que muchas veces al encontrar una oportunidad de conseguir empleo, los nervios nos invaden y nos juegan una mala pasada durante la entrevista de trabajo. Sin embargo, preparar con antelación ese encuentro es fundamental para maximizar tus posibilidades de conseguir el puesto.

¿Por qué es importante preparar bien una futura entrevista? La principal razón es porque es un momento en el que debes dar los mejor de ti si quieres quedarte con el trabajo. Debes demostrar tu profesionalidad, tu entusiasmo y cómo puedes resultar beneficioso para esa empresa.

Si ya pasaste por entrevistas laborales sabrás que una de las preguntas claves es la que nos piden hablar de nuestras debilidades. En ocasiones pensamos que decir nuestros fallos nos perjudicará. Sin embargo, si sabes bien qué decir, en realidad te ayudará a ganar credibilidad y además es muy valorable para las empresas.

¿Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo?

Contar tus debilidades en una entrevista es algo, en realidad, positivo, pero, hay que saber cuáles son las que puedes admitir delante de la persona que te está entrevistando. Lo que sí debes evitar es mencionar aquellas que consideras que pueden relacionarse con el puesto al que estás postulando o con las responsabilidades que puedes adquirir.

Es importante, además, que entiendas que no es necesario mentir, ni usar flases repetidas. De acuerdo a Heather Huhman, experta en desarrollo profesional, hay formas de admitir las debilidades que tenemos de tal manera que no solo quede claro que eres consciente de estos fallos, sino que estás trabajando para corregirlos.

En ese sentido, la profesional compartió una manera fácil de hablar de estos defectos sin que suponga una desventaja durante la entrevista de trabajo.

Nunca digas nada negativo de ti mismo si no te preguntan, ya que te mostrará como un profesional débil, crítico y con baja autoestima. La clave está en convertir las debilidades en fortalezas. Piensa en todo aquello que puedes mejorar e intentar sacar el lado positivo de la cuestión. Además, explica que, aunque es uno de tus puntos débiles, no influirá en el desempeño de tu trabajo en la organización. Los excesos siempre son malos. Los reclutadores verán negativamente a alguien que se cree superior y a uno que se infravalora demasiado. Explota ligeramente tus fortalezas, sin pasarte, y maquilla tus puntos débiles mostrando confianza en ti mismo y en tu profesionalidad. Es normal que nos pongamos nerviosos cuando el reclutador nos pregunta, por ejemplo, por qué dejamos nuestro último empleo. En este caso es importante que te tomes un tiempo antes de contestar, demostrando que tienes el control de la situación. Recuerda que nunca debes opinar negativamente de otra empresa o de sus trabajadores. En su lugar, explica lo que te ha aportado dicha experiencia y las cosas positivas que pudiste aprender mientras trabajabas allí. Otro truco es hablar de generalidades, obviando los aspectos más profundos, delicados y personales. ¿Te han despedido de tu anterior trabajo? Cuidado si la causa fue por incompatibilidades con el jefe, ya que puede ser visto de forma negativa. Prepara bien estas respuestas para que tu candidatura no se vea afectada.

¿Perdiste el trabajo por los recortes de plantilla? Di la verdad, ya que no serás el primer trabajador que ha sufrido este problema.

Si tu salida de la empresa se debió a problemas de horarios o sueldos, maneja el asunto con delicadeza. Explica, por ejemplo, que el despido se debió a problemas de sostenibilidad con la empresa.

CONSEJOS PARA MOSTRAR TUS DEBILIDADES AL RECLUTADOR

Además de las propuestas anteriores, el portal Universia brinda algunos consejos para que el candidato a un trabajo tenga en cuenta a la hora de estar frente al reclutador.

INTENTA HABLAR DE DEBILIDADES QUE NO AFECTEN DIRECTAMENTE AL PUESTO. Si tu trabajo está relacionado con la organización, ya sea de equipos o de tareas, no digas que tenías problemas en este ámbito.

NO HABLES DE TU DEFECTO SIN EXPLICAR LA SOLUCIÓN. Además, es muy probable que te pregunten cómo estás trabajando para mejorar esa situación.

OLVIDA EL TÍPICO “SOY DEMASIADO PERFECCIONISTA”. Esta respuesta está muy usada, tanto que los reclutadores la tienen aprendida de memoria.

INTENTA NO SER RADICAL EN TUS RESPUESTAS. Procura no decir “siempre hago…” o “nunca digo….” y sustituye estas expresiones por “a veces tiendo a…”, “creo que puedo fallar en…”, “mis compañeros me consideran…”