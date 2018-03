Barreda plantea promover la modernizacion del Consejo Nacional de Trabajo 

Plantea evaluación de las metas de formalizacion laboral. El todavía ministro de Trabajo, Javier Barreda, consideró que el nuevo Gabinete debería evaluar la cifras de formalización laboral que prometió PPK al momento de asumir la presidencia.

Este prometió la creación de 3 millones de puestos de trabajo formales durante sus cinco años de Gobierno.

"Creo que efectivamente, una de las cosas que el futuro Gabinete debe analizar es respecto a las metas de formalización laboral, ya que al inicio del Gobierno de PPK se estableció una meta bastante amplia, pero los acontecimientos del 2016 y 2017 nos llevan a revisar estos indicadores y es uno de los aspectos que plantearemos mañana en la reunión que sostendremos, los miembros del Gabinete de PPK con el presidente Vizcarra", explicó.

En esa línea, dijo que en la cita con el mandatario se planteará revisar también otros indicadores claves para el sector. "Informaremos no sólo lo que hemos hecho, sino dar un panorama del sector en general en tanto salarios como conflictos latente en el ámbito laboral y también reportar algunos indicadores que son necesarios revaluar", afirmó.

Consejo Nacional de Trabajo

​Barreda planteó también que se impulse desde el MTPE la modernización, rediseño y reforma del Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

"Antes de la renuncia de PPK habíamos acordado con los miembros del CNT una reunión para el 2 de abril con el tema de su reforma y modernización, incluso cada integrante nos iban a remitir sus propuestas, pero hemos postergado la reunión para el 16 abril para que el nuevo ministro evalúe la pertinencia de esta convocatoria. Le compete a la nueva autoridad de Trabajo mejorar, modificar o modernizar el CNT", puntualizó Barreda.

En esa línea , consideró que como parte de la modernización del CNT se debería incluir a otros actores como a los sindicatos emergentes o de la agroexportación y también a los gremios regionales. Así, como que este grupo de trabajo no sea presidido por el propio ministro, sino por una persona que sea elegida en consenso.

"Se requiere un espacio en la que se pueda llegar a acuerdos. No es bueno que no de sus integrantes no participe, porque deja fuera la oportunidad de llegar a metas y logros concretos" finalizó.