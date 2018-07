Cómo trabajar en Amazon, Apple y Google si no eres experto en tecnología

Muchas personas suelen pensar que para trabajar en compañías tecnológicas como Google, Apple y Amazon es necesario ser un especialista en este rubro. No obstante, un reciente estudio realizado por el portal Glassdoor encontró que el 43% de las posiciones abiertas en dichas empresas son para funciones no tecnológicas y en áreas como operaciones comerciales, legales, de marketing y ventas.

Así, el 22% de las ofertas de trabajo abiertas en Microsoft e Intel no están orientados a la tecnología. Lo mismo ocurre con Amazon y Google, que tienen una oferta de empleos no tecnológicos del 20% y 33%, respectivamente. Apple por su parte tiene el 44%, Facebook el 47% y Uber el 50%.

Además, el 54% de las plazas disponibles en IBM no se centran en la esfera tecnológica y la situación se repite para con Verizon y Salesforce con 55% y 59%, respectivamente.

Puestos de trabajo

El estudio encontró que los 10 puestos de trabajo no tecnológicos más comunes disponibles son ejecutivo de cuenta, gerente de proyecto, representante de ventas, gerente de operaciones, gerente de cuenta, gerente de marketing de producto, gerente de marketing general, analista financiero, gerente de ventas y ventas externas.

Además, entre los trabajos no tecnológicos mejor pagados destacan los asesores generales que pueden llegar a ganar US$ 207,800 por año. Los socios gerentes obtenían un promedio de US$ 175,000 por año, los abogados corporativos cerca de US$ 147,500 y los asesores legales ganaban US$ 144,200.

Por otro lado, las personas vinculadas con estrategias pueden ganar un promedio de US$ 136,300 por año, los gerentes de mercadotecnia de productos US$ 123,000, los consultores de procesos comerciales US$ 120,200, los consultores de gestión US$ 118,500, los gerentes financieros US$ 117,200 y los gerentes de productos básicos alrededor de US$ 116,800.