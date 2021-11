Luis Arias Minaya señaló que los aumentos de impuestos no se deben hacer con delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, sino por leyes del Congreso. Sin embargo, sostiene que si es momento oportuno para fortalecer la lucha contra la evasión y racionalizar exoneraciones.

El Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades delegadas para legislar en varias materias, entre ellas la tributaria. ¿Cuál es su opinión?

Tenemos un escenario económico de corto plazo muy auspicioso, hay ahora un tiempo ideal para trabajar reformas de mayor duración, de mediano plazo, para luchar contra la evasión y elusión de impuestos.

En cambio, el plantear delegación de facultades para subir tasas impositivas (que pueden ser sustentables técnicamente) no parece ser lo más oportuno tanto por la coyuntura política de crispación, como por el hecho de que recién estamos saliendo, en varias actividades de la recesión del año pasado; más bien, hay que apuntalar esa salida.

¿Es oportuna esta solicitud para hacer una reforma tributaria?

Es claro que la presión tributaria del Perú es baja, estamos en el tercio inferior de los países de América Latina; necesitamos hacer reformas tributarias para lograr un crecimiento sostenido de la recaudación.

El momento actual me parece oportuno para hacer reformas para fortalecer la lucha contra la evasión y racionalizar exoneraciones tributarias muy específicas. Pero en temas como subir las tasas de impuestos para las rentas del capital, que yo he propuesto hace un tiempo, si bien me parece que técnicamente son correctos, tengo dos observaciones: esto no se puede hacer por delegación de facultades, ni es el momento oportuno.

¿Por qué?

No recuerdo que vía delegación de facultades se haya subido tasas de impuestos. El último gran movimiento de tasas y creación de impuestos, que fue el cambio del régimen minero del 2011, todo se hizo por leyes del Congreso. Uno pide facultades delegadas para adecuar legislación compleja relacionada a tratados, a propuestas de OCDE, para corregir temas de elusión tributaria, entre otros. En ningún momento, creo, que sea oportuno pedir facultades delegadas para subir tasas de impuestos; sí para ampliar la base tributaria, para racionalizar exoneraciones, para combatir mecanismo de evasión y de elusión.

Ahora, en qué momento es oportuno subir tasas: cuando los efectos de la pandemia hayan terminado, una vez que estamos en la pospandemia cuando ya la economía se ha recuperado es el momento de pensar en hacer ajustes de tasas, ahí donde sea necesario.

¿Se pondría en riesgo la reactivación de la economía con una subida de impuestos en la coyuntura actual?

Sin duda hay actividades, por ejemplo, como la de los alquileres, o el turismo, restaurantes, sectores de servicios que recién están saliendo de la crisis, operando con protocolos al 50%, 60% o 75% del aforo, obviamente para ellas sería como llover sobre mojado.

Objetivos

Los objetivos señalados en el pedido de facultades en materia tributaria se resumen en progresividad y más ingresos permanentes, ¿están bien orientadas las medidas planteadas para ello?

Sí, subir impuestos a las rentas (IR) del capital y tasas marginales a contribuyentes de altos ingresos está en la línea de una mayor progresividad del sistema impositivo, pero no sólo importa tener un diseño progresivo de impuestos.

Para que el sistema tributario tenga impacto en la equidad, se necesita lograr un aumento significativo de la recaudación en impuestos progresivos como son los impuestos a la propiedad y la renta personal. Ir subiendo la tasa marginal del IR (uno, dos, tres puntos, no sabemos) a las personas que ganan más de S/ 300 mil (al año) -como se plantea- tendría un impacto en la equidad bastante pequeño.

Se critica que las medidas plateadas se concentran, como siempre, en los formales (empresas y personas) que ya llevan la carga tributaria.

En un país como el nuestro en el que la tasa de evasión tributaria es muy alta (50% en IR y 35% en IGV) es obvio que siempre que se plantee subir tasas y que no se plantee hacer un catastro nacional, de manera que gradualmente los impuestos a la propiedad mejoren, siempre esa crítica va a estar.

Las facultades solicitadas plantean modificar la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. ¿A qué se refiere?

Es una ley muy específica que determina a partir de qué monto de dinero se está obligado a bancarizar los pagos. Y ese es un claro ejemplo de que, siendo buena la medida planteada, es insuficiente porque en el Perú la bancarización es muy baja.

Lo que se busca es bajar los límites exigidos para la bancarización; es correcto, esta bien orientada la medida, pero no es el tema de fondo, el cual es bancarizar el país. Yo propuse hace unos años cuando estuve en el Banco de la Nación, crear una cuenta DNI, que es universal, pero en eso no se avanza como debería. Necesitamos que todos en el país empiecen a bancarizar.

Ingresos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima obtener ingresos adicionales de 1.5% del PBI, de aplicarse estas facultades que solicita, ¿es factible?

No he visto el sustento de cómo se puede lograr ese 1.5% del PBI con las medidas planteadas en la solicitud de facultades delegadas; me parece algo elevado. En principio, no encuentro cuál es la medida más importante en términos de recaudación inmediata.

¿Con las medidas planeadas se lograrán ingresos tributarios permanentes como argumentó el MEF?

En eso hay que tener mucho cuidado porque el boom de commodities que estamos viendo este año significa que hemos ingresado a un período de “vacas gordas”, pero la historia nos dice que luego viene un período de “vacas flacas”, cuando los precios de los metales caen y las utilidades de las empresas también, y la recaudación cae uno, dos o tres puntos porcentuales del PBI.

Es por eso la importancia y la responsabilidad de plantear medidas que hagan que los ingresos permanentes aumenten y, al mismo tiempo, evitar el riesgo de usar esos dineros del boom de commodities para gastos permanentes, que es el riesgo mayor.

En el pedido de facultades se dice que los ingresos que se consigan con la reforma serán para financiar gastos en educación, salud, entre otros, que son permanentes.

El discurso de la primera ministra en el Congreso, que me pareció bueno, plantea un conjunto de medidas que significan aumento de gastos permanentes, como la mayor cobertura de programas sociales, el aumento de sueldos a maestros, entre otros, y es por ello la importancia de plantear una reforma tributaria que logre incrementar ingresos de manera permanente, no a través de la minería donde seguro habrá espacio para mejorar algo, pero los ingresos provenientes de la minería no son permanentes.

Micro y pequeña empresa

¿Qué medidas propuestas en la solicitud de las facultades en materia tributaria considera relevantes?

Hay varios aspectos positivos. El más importante, me parece, es el esfuerzo por simplificar los regímenes simplificados tributarios que se han complejizado a lo largo del tiempo: al RUS se le agregó el RER y a este el Mype Tributario, con lo cual hay tres regímenes para, prácticamente, un mismo segmento de contribuyentes y eso no es lo más adecuado porque ha permitido que haya un crecimiento excesivo de microempresas, en el sentido de que ha habido empresas medianas que se han fraccionado para gozar de las menores cargas tributarias que tienen estos regímenes simplificados. Eso ha evitado el crecimiento de las empresas con el consecuente impacto negativo sobre la productividad de las empresas y ha posibilitado que varias empresas medianas no estén pagando los impuestos que deberían.

¿Cuál sería el cambio concreto propuesto?

Me parece positivo que se plantee adecuar el RUS y crear un régimen simplificado para el Impuesto a la Renta (IR) más en función del flujo de caja de las empresas y que, en consecuencia, ya no sean necesarios los regímenes RER ni Mype tributario. Con sólo dos regímenes nos va a ir mejor y las Mype van a tener que elegir entre pagar el RUS, que es para las más chicas, o pagar el RER más su IGV que es para las pequeñas.

Otros aspectos positivos tienen que ver con seguir adecuándonos a toda la normativa de OCDE, y el ya empezar a diseñar mecanismos para definir perfiles de contribuyentes, así como también otro tema que es controversial, pero necesario, es el de ir adecuando la tributación a la economía digital, es una tendencia global.

Transacciones digitales

¿Qué es lo esencial del planteamiento del MEF en ese aspecto?

Recientemente la OCDE ha emitido normas al respecto y en el Perú cuando se contrata un servicio a través de medios de pago digitales, se supone que se debe pagar el IGV, muy probablemente incluso este incluido en los precios a los consumidores, pero el fisco no lo recibe porque no se ha establecido como se cobra el IGV a una empresa que no está domiciliada en el país.

La solución más práctica que se ha hecho en otros países es cobrarlo a través de una retención en la tarjeta de crédito, débito. En realidad, lo que se va a establecer un mecanismo de retención del IGV que es un impuesto que ya existe. Es un paso muy importante porque conforme pase el tiempo es seguro que estas transacciones van a seguir creciendo con el desarrollo del tema digital y la tributación no puede quedarse rezagada.

Impuesto a la Renta

¿Qué busca el Ejecutivo cuando plantea modificar la determinación y las tasas del Impuesto a la Renta (IR) de las rentas de primera y segunda categoría?

Lo que se plantea esta bien, habla de tres tasas y en lo que refiere a la tasa general para personas naturales no domiciliadas dice que es de 30% y que en los países vecinos es 32%, 33%, 34% y que hay espacio para subir dos o tres puntos. La verdad eso no es gran cosa, mover la tasa de 30% a 32% es mucho ruido y pocas nueces.

Se plantea gravar a las empresas constituidas en el país con el IR a los dividendos. ¿Esto ya no se realizaba?

Eso es una corrección a un mecanismo de elusión que existe, me parece bien este perfeccionamiento. Cuando una empresa distribuye dividendos es para una persona natural, a la que se cobra el impuesto del 5%, pero si esa distribución se hace a otra empresa, no se cobra. Parece que ahí ha habido un carrusel, se ha estado distribuyendo dividendos a empresas y no se ha estado cobrando el impuesto y se ha perdido la pista. Lo que se está planeando es cobrar impuesto a los dividendos a cualquier tipo de distribución de éstos, es un ajuste adecuado.

Se propone modificar las rentas netas presuntas de fuente peruana que perciban los contribuyentes no domiciliados y las sucursales ¿A qué se refiere?

Esto está referido, me parece, a lo que es renta internacional, el caso de las aerolíneas internacionales es típico. En estos casos hay una norma por la cual se presume que parte del valor del pasaje de vuelo es renta peruana y lo que se esta proponiendo es modificar ese porcentaje. Parece razonable.

También se busca perfeccionar las disposiciones sobre los incrementos patrimoniales no justificados. ¿Cuál es la novedad en este punto?

La fiscalización que hace Sunat para rentas no declarada es a través de la revisión de los patrimonios. Cuando determina que hay un incremento del patrimonio que no está sustentado en aumento de ingresos, concluye que hay ingresos no declarados y a partir de ello cobra los impuestos. Probablemente se plantea un cambio en los procedimientos, en la forma de cobro, es otro tema que claramente se legisla bajo delegación de facultades.

IGV

En cuanto al Impuesto General a las Ventas (IGV) la solicitud no plantea muchos cambios, pero sí prorrogar la vigencia de las exoneraciones.

Esta prórroga usualmente se da mediante aprobación de una ley del Congreso.

Están planteando incorporar dentro del ámbito de aplicación del IGV a las pólizas de seguros de vida. ¿Es correcto?

Este es el único caso en el que se esta pidiendo facultad para racionalizar una exoneración tributaria. Actualmente esas pólizas no pagan IGV, están inafectas y lo que se está planteando es que paguen. Forma parte de lo que sería un desmontaje de beneficios tributarios, no sé porque se ha pedido sólo por este.

También plantean algunos cambios al Código Tributario ¿Qué opina?

Todas las medidas que están planteando para modificar el Código tributario esta bien que vayan en el pedido de facultades delegadas porque normalmente son desarrollos legislativos largos, complejos. Cada cierto tiempo el código tiene que adecuarse a la modernidad, a los cambios, por ejemplo, digitales.

Uno de esos cambios propuestos al Código es incorporar la responsabilidad de los asesores fiscales que participan o elaboran esquemas de elusión tributaria. ¿Es correcto?

Probablemente eso sea una recomendación de la OCDE, me parece correcto. Cuando hay estrategias de elusión para pagar menos impuestos incurren en responsabilidad quienes han propuesto la medida. Si se prueba el delito esta bien que haya responsabilidad de quien propuso el esquema.

Vista la solicitud de facultades legislativas delegadas del Ejecutivo ¿considera que el Congreso debería otorgarle esas facultades?

Esto va a entrar a debate y creo que ahí sí se debe separar la paja del trigo; hay aspectos en lo tributario, en lo financiero y en la parte de reactivación, en los que sí se deben otorgar facultades y hay otros aspectos en los que, si bien no se debe descartar el pedido, se debe solicitar al Ejecutivo que envíen los proyectos de ley correspondientes para que sean debatidos en el Congreso porque para eso está la democracia, para el debate. No estaría de acuerdo en que se le dé un portazo en la cara al Poder Ejecutivo y se le diga no te doy nada de facultades, eso sería contraproducente para el país.

Minería

En el tema de la minería plantean el perfeccionamiento del régimen fiscal minero, ¿qué cambios importantes están buscando?

Se está poniendo la “carreta delante de los caballos”. La experiencia del acuerdo minero del 2011, cuando se creó el impuesto especial a la minería y se modificó la regalía minera, y además se acordó con las empresas mineras que tenían estabilidad jurídica que pagaran impuestos a través del gravamen, nos dice que todo ese régimen tributario que se ha mantenido estable durante 10 años se diseñó y acordó en la mesa de negociaciones, que fueron intensas pero cortas; luego se elaboraron los proyectos de ley y se enviaron al Congreso para su debate y aprobación. Así es como, creo, se deben hacer modificaciones tributarias importantes.

Es un error que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, pida amplias facultades para modificar el régimen tributario minero para, con eso ir a negociar con las mineras porque, si no se logra ningún acuerdo en esa mesa de negociaciones, va a ocurrir que el gobierno no pueda utilizar las facultades que hipotéticamente le concedería el Congreso, o que las use y que solamente sea aplicable para las empresas que no tienen estabilidad tributaria, que las hay, lo cual es un enorme riesgo porque tendrías un régimen para empresas con estabilidad jurídica y otro régimen para las que no tienen esa estabilidad.

¿Qué nos puede decir del impacto en la recaudación de los cambios específicos que plantean hacer al régimen tributario minero?

En minería el boom de precios es lo que trae el aumento de la recaudación, ya lo está trayendo este año, aproximadamente 1.5 puntos porcentuales del PBI y el próximo año puede traer incluso una mejora adicional. Que por encima del efecto precio haya un efecto importante adicional por el reajuste de tasas, no creo. No hay mucho espacio para subir recaudación por ese lado.

Donde podría haber un espacio importante para mejorar ingresos fiscales provenientes de la minería sería por mejorar la administración tributaria y el control de precios de transferencias, el control físico del mineral, control financiero; es decir en toda la parte trabajosa que significa las mejoras en la administración tributaria y en el control del cumplimiento del pago de parte de las empresas mineras, que incluye el tema del oro informal, el de las comercializadoras de minerales; o sea un trabajo de lucha contra la evasión.

De aplicarse las medidas planteada, ¿le quitaría competitividad a la actividad minera frente a otros países o hace menos atractiva las inversiones?

Bueno el FMI ha enviado una misión, tienen mucho expertise en esto, va a proponer ajustes y creo que a partir de ello va a elaborarse la propuesta que el poder Ejecutivo llevaría a la mesa de negociaciones con las empresas mineras, lo cual va a ser importante observar, pero la forma de acordar y de aprobar esta propuesta tiene que ser con proyectos de ley que se envíen al Congreso. En ese momento es prematuro saber en qué va a consistir ese acuerdo y propuesta y menos, cuando se va a obtener.

IR a personas naturales

Asimismo, plantean modificar el IR referido rentas del trabajo y de fuente extranjera, que incluye una tasa marginal más alta y el límite de deducción ¿Qué se busca?

Lo que se busca ahí es subir la tasa del IR a los grupos de mayores ingresos, pero el texto no dice a partir de qué nivel y no dice qué tasa marginal. El ministro de Economía ha tenido que salir a aclarar que es a partir de los S/ 300 mil (anuales), pero no ha dicho qué tasa. Si el Congreso le da las facultades para aplicar esta medida, el MEF tendría carta libre para subir la tasa, como alguna vez se propuso en Francia, a 75%. Es por eso por lo que, en el caso que se quiere subir una tasa impositiva no debe ser por delegación de facultades. Modificar la escala del IR es complejo, lo recomendable es que el MEF envíe su proyecto de ley al Congreso y que especifique a partir de qué nivel de renta quiere modificar la tasa y cuál es la nueva tasa.

El otro tema tiene que ver con los independientes (Cuarta Categoría) quienes no tributan hoy sobre el 100% de sus ingresos porque, desde la reforma de los 90´s, en la que participé, tiene una deducción flat del 20% de sus ingresos brutos, porque tienen gastos, la cual tiene un límite que es de 24 UIT. Lo que ha dicho el ministro es que ese límite es muy elevado ya que una Mype deduce alrededor de 13 UIT y plantean rebajarlo, no ha dicho a cuánto, pero se debería enviar un proyecto de ley para bajar ese límite.

-Presión tributaria va a terminar este año encima del 15% del PBI-

El contexto en el que el Ejecutivo pide facultades delegadas para legislar en materia tributaria y otras se da en un contexto político de incertidumbre, de tensiones; cuando aún no se ha resuelto el voto de confianza al Gabinete Vásquez y el MEF ha tenido que adelantar la solicitud de facultades porque le queda poco tiempo, ya que varias de las modificaciones que plantea hay que hacerlas antes de finalizar el año.

En lo económico el contexto luce bien, el Perú está disfrutando de un boom de commodities, tan intenso como lo tuvo en 2007, 2008, así como también de una recuperación económica de corto plazo por el éxito de la vacunación. Estos dos shocks positivos están haciendo que la recaudación suba fuertemente. El año pasado estuvo en 13% del PBI y este año va a estar encima de 15%, con lo cual la meta del déficit fiscal del MEF (4.7% del PBI) se va a sobre cumplir, vamos a estar debajo de 4%, posiblemente.

Por otro lado, el exceso de liquidez que hay en el mundo hace que podamos emitir bonos (deuda pública) con éxito como se ha hecho el jueves pasado de US$ 4,000 millones a buenas tasas de interés. Incluso, como la recaudación es buena, esta emisión que en principio iba a servir para financiar el déficit fiscal del segundo semestre de este año, va a ser para prefinanciar el presupuesto público del 2022.