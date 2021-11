Los locatarios de los centros comerciales han logrado renegociar las deudas por pago de alquiler y serán divididas en cuotas de 12, 18, 24 y hasta 36 meses, mediante una adenda en sus contratos. Hoy deben pagar el alquiler actual más una cuota. De las 244 marcas que representa la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales del Perú (Elcop), solo unas 100 estarían activas y el resto tuvo que cerrar algunas tiendas, indicó su presidente, Jorge Zavala.

El tipo de refinanciación ha variado de acuerdo a cada tienda y el nivel de deuda. Esta refinanciación ha ayudado en cierta medida a los locatarios para no seguir cerrando tiendas. Los rubros que más cerraron sus tiendas son los de ropa, zapatos, joyería y peluquería.

“Habían dos opciones, se cerraba tiendas o se hacía una renegociación. Si uno debe tres meses al centro comercial se queda afuera y con deudas nadie te acepta”, expresó.

Zavala, quien también es dueño de Play Juguetes, indicó que tenía 22 tiendas en los centros comerciales y tuvo que cerrar 17, quedando solo con cinco tiendas en la actualidad.

En cuanto al precio del alquiler, estos aún se mantienen y la mayoría son en soles, costando un aproximado de US$ 30 por metro cuadrado (m2). Una tienda pequeña tiene entre 40 m2 y 50 m2, mientras que las más grandes tienen hasta 500 m2.

En vista también de que el nivel de ventas de los locatarios está a un 44%, esperan que la ampliación del aforo en los centros comerciales al 80%, sea una vía para, por lo menos, equilibrar las ventas y completar las cuotas refinanciadas.

Además de estas complicaciones, Zavala refirió que las municipalidades revisan las tiendas cada cierto tiempo por la pandemia y ahora exigen fumigaciones cada dos o tres meses, cuando antes era cada año, costando cada una S/ 700.

Campaña navideña

Las marcas ubicadas en los centros comerciales indican que se incrementó el precio de las importaciones, por lo cual se trasladará a sus productos, sobre todo en juguetes, los cuales costarían el doble de lo habitual.

“La mayoría de marcas de los centros comerciales importa mercadería, pero con el precio de las importaciones no se ha traído mucho. En mi caso, tuve que sacar juguetes desactualizados o no novedosos que estaban en mi almacén para devolverlos a tienda, porque no hay productos y si los hay están caros”, refirió.

Zavala comentó que el envío de un contenedor le costaba antes entre US$ 2,000 y US$ 2,800 con una carga de 20 m3 y un valor aproximado de US$ 3,800 los de 40 m3. El precio de ahora no baja de los US$ 16,000, por lo cual afecta a la novedad de juguetes.