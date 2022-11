De acuerdo con cifras de la Sunat, entre los meses de enero y agosto del 2022, las exportaciones de palta alcanzaron un valor de US$ 847 millones, lo que reflejó una caída del 9.5% con respecto a similar periodo de 2021 (US$ 936 millones).

Aunque el valor registrado durante este año fue mayor a los de 2020 y 2019, cuando se produjeron envíos por US$ 721 millones y US$ 737 millones, respectivamente.

Pese a su caída en el valor exportado -refiere Comex- la palta aún se posiciona como el principal producto dentro de las exportaciones no tradicionales. Así, las exportaciones peruanas de este producto representan un 7% de nuestras exportaciones no tradicionales y un 2% del total de los envíos al extranjero.

No obstante, el resultado en valor, respecto del volumen exportado, durante el periodo enero-agosto de 2022, es de 528,727 toneladas de palta, un 8.3% más que 2021 (488,200 toneladas). De este modo, señaló Comex que la caída en el valor exportado de la palta no estaría relacionado con menores volúmenes, sino con la caída en el precio del producto con relación al año previo.

Según los datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el precio promedio pagado al productor en el periodo enero-agosto de 2022 fue de S/ 3.39 por kg, un 13.3% menos que el precio pagado en el mismo periodo del año previo (S/ 3.91 por kg).

Con relación a los principales destinos de las exportaciones de palta, Países Bajos lidera la lista al importar un total de US$ 253 millones (-16.6%), seguido por EE. UU., con US$ 231 millones (+44.5%); España, con US$ 119 millones (-22.8%); Chile, con US$ 62 millones (-45.8%); y Reino Unido, con US$ 55 millones (-18.4%).

Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Sunat, en el periodo analizado, las exportaciones de palta fueron lideradas por La Libertad, con US$ 268 millones, un 1.8% menos que en similar periodo del año pasado. Le siguen Lima, con US$ 201 millones (-19.9%); Lambayeque, con US$ 157 millones (-21.1%); Ica, con US$ 127 millones (+3.3%); y Áncash, con US$ 52 millones (+13%).

Según datos del Midagri, la producción de palta entre los meses de enero y agosto de 2022 sumó 727,115 toneladas, lo que significa un 5% más que en el mismo periodo del año previo (691,799 toneladas).

El área de producción de este cultivo abarca mayormente regiones costeras. La Libertad es una zona que concentra la mayor producción de paltas, con 232,376 toneladas (32% del total de producción) en los primeros 8 meses del año. Le siguen Lambayeque, con 126,484 toneladas (17%), y Lima, con 111,542 toneladas (15%).

-Contexto internacional-

Si bien la producción de palta aumentó, las exportaciones de este producto se contrajeron debido a la reducción de su precio y la menor demanda internacional, en especial, de sus principales socios comerciales europeos: Países Bajos, España y Reino Unido. La particularidad de estos es que están inclinando sus compras a proveedores de mayor cercanía, lo cual incrementa la competencia para la palta peruana, refiere Comex .

El Perú es un importante proveedor de palta a nivel mundial. Según la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (ProHass), en 2019, se tenía cerca de 40,000 hectáreas dedicadas a la producción de paltas Hass.

Dos años después, aumentó a 51,000 hectáreas, lo cual refleja una mayor área para cosechar.

Sin embargo, el incremento de su producción puede llegar a saturar el mercado, debido a la sobreproducción. Por ello, es importante no dejar pasar la oportunidad de diversificar la oferta hacia nuevos mercados, por ejemplo, el asiático.