A fines de octubre del año pasado, se conoció que la Galería Nicolini, ubicada en el centro comercial Las Malvinas, debía ser demolida de acuerdo con el dictamen final emitido por el Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ningún proceso de demolición y no hay fecha exacta para dicha ejecución.

Como se recuerda, esta galería se incendió el pasado 22 de junio de 2017 y posteriormente la Municipalidad de Lima solicitó un peritaje para definir cuál sería el futuro de la misma.

Al respecto, el secretario de imagen institucional del Frente Empresarial de Las Malvinas, César Vásquez, explica que en primer lugar, si bien el informe precisa que el edificio debe ser demolido, no establece una fecha específica de la demolición, por lo que no se ha empezado a realizar ningún trámite para el mismo.

En segundo lugar -agrega- el informe señala que si bien todo el edificio debe ser demolido, precisa que de los cinco pisos que tiene el edificio, solo los pisos tercero, cuarto y quinto presentan daños estructurales severos, de manera que el sótano y el primer piso no registran daños.

En este sentido, surge un problema complejo puesto que el sótano y el primer piso pertenecen a una asociación, conformado por 800 comerciantes; en tanto el segundo, tercer, cuarto y quinto piso pertenecen a otra asociación, conformada por otros 250 comerciantes.

De esta manera, los comerciantes del sótano y primer piso señalan que si no hay daños en esta zona, no debe realizarse ninguna demolición.

“El informe no es preciso, no es claro. Señala que en el primer nivel y en el sótano no hay daños, pero sí del segundo al quinto piso de manera parcial y total, entonces al final se concluye que en defensa de la vida humana hay que demolerlo todo, pero los comerciantes del primer nivel indican que como no hay mayor problema con ellos, entonces no aceptan este informe. Se debió dar una informe más ajustado”, detalló Vásquez.

Tomando en cuenta este problema, Vásquez indica que la demolición del inmueble puede quedarse en ‘stand by’ a menos que la Municipalidad Metropolitana de Lima o el Ministerio Público tomen medidas al respecto y así evitar que la galería Nicolini se convierta en un peligro para la vida de los comerciantes y los alrededores.

Detalle del informe

El Dictamen Pericial Técnico: Asociación de Comerciantes del Edificio Nicolini (Acofeni), el cual fue realizado a pedido de la Municipalidad de Lima, concluye que todo el edificio debe ser demolido en salvaguardia de la vida humana.

Detalla que los elementos estructurales como losas, ábacos de las losas, columnas y sus capiteles presentan daños estructurales severos principalmente en los pisos tercero, cuarto y quinto bloque "B".

Agrega que las sobrecargas de uso requerido por los actuales propietarios sobrepasan la capacidad de la estructura existente, por lo cual no es compatible con la exigencia de la norma E.020 vigente.

De igual forma indica que existe complicación de una posible rehabilitación y reforzamiento para darle a la estructura capacidad sismorresistente; en tanto existe una carencia de juntas sísmicas con espesores adecuados que frente a un sismo severo harán que los bloques del edificio colisionen entre sí.