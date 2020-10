Las cinco familias más ricas del mundo controlan una fortuna acumulada de 621,000 millones de euros (US$ 734,615 millones) , señala un estudio elaborado por la firma Buy Shares, que alerta sobre las desigualdades que el sistema actual está creando en Estados Unidos y otras “grandes economías globales”.

A fecha de octubre del 2020, este análisis situó a la familia Walton, dueña de Walmart- la mayor red de supermercados de Estados Unidos-, en el primer puesto de su lista con una fortuna de US$ 215,000 millones (181,697 millones de euros).

Le siguen la familia Mars, dueña de US$ 120,000 millones (101,401 millones de euros) gracias a su imperio alimentario, en el que destacan las famosas barras de chocolate, y la familia Koch, de Industrias Koch, que alcanza el tercer puesto con US$ 109,700 millones (92,679 millones de euros)

Por detrás están la familia Al Saud, cuyas grandes reservas de petróleo le han generado una fortuna de US$ 95,000 millones (80,261 millones de euros), y la india Ambani, del conglomerado de empresas Reliance, con US$ 81,300 millones (68,694 millones de euros).

El estudio de la firma neozelandesa Buy Shares recordó que “cuando se pone el foco sobre los más ricos” del planeta, se detectan también “las crecientes desigualdades” que sufren la mayoría de las “grandes economías globales”.

“De acuerdo con algunos críticos, las desigualdades existen porque hay regímenes que permiten el dominio del mercado y una baja fiscalidad sobre los capitales, sobre todo en Estados Unidos”, indicó la firma en un comunicado.

Para otros observadores, apuntó la nota, esta “gran riqueza” demuestra que es “necesario arreglar el capitalismo”, ya que, en “algunas jurisdicciones”, este asunto se ha convertido en un “asunto político explosivo”.

Este análisis también confirmó al estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, como la persona más rica del mundo, con una fortuna de US$ 188,700 millones (159,445 millones de euros), seguido por el francés Bernard Arnault, presidente del conglomerado de marcas de lujo LVMH, con US$ 119,200 millones (100,720 millones de euros).

Los otros puestos los ocupan el creador de Microsoft, Bill Gates, con US$ 115,200 millones (97,341 millones de euros); el de Facebook, Mark Zuckerberg, con US$ 101,800 millones (86,025 millones de euros), y el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, con US$ 93,000 millones (78,588 millones de euros).