Las comunidades que bloquean el Corredor Minero en Chumbivilcas llegaron a una tregua con la minera MMG Las Bambas para levantar la medida hasta el 5 de octubre, pero no piensan retroceder en sus demandas de ser proveedores de la empresa.

Los manifestantes le piden a la minera que los contraten para brindar servicio de transporte del mineral a través de unos vehículos llamados “encapsulados”.

De acuerdo a un reportaje de Punto Final, los recursos para financiar la compra de estos vehículos provendrían de una deuda que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mantendría con ellos.

“El MTC usurpó estos terrenos durante casi 7 años, tomaron estas vías, y lo declararon vía nacional. Ahora estamos pidiendo que paguen”, señaló Víctor Villa Zambrano, asesor legal de las comunidades de Chumbivilcas.

“Ellos mismos han venido a ofrecer [el MTC]. Hay comunidades que van a recibir entre S/ 1 millón a S/ 10 millones. Con esa plata vamos a comprar los carros encapsulados y queremos que la empresa nos contrate”, añadió.

En los pueblos en el área de influencia de la mina, los representantes de las comunidades tienen sus propias demandas.

En Nueva Fuerabamba, el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, reclama que MMG honre los compromisos asumidos con la anterior compañía que extraía el mineral, Glencore Xstrata.

“Tenemos 171 compromisos. Los más importantes son educación, salud, infraestructura, y parte de lo que es economía empresarial. Hay colegios construidos gracias a Xstrata Las Bambas, y MMG no suelta nada. Queremos que haya enseñanza, profesores de calidad”, anotó.

Según el informe, días antes se celebró el aniversario de la comunidad, que organizó celebraciones que habrían costado más de S/ 500,000, monto que habría sido financiado por la minera.

Por otro lado, Cotabambas es un distrito afectado por el bloqueo, pues brinda servicios de hospedaje, restaurantes, transporte, lavandería, etc., al personal de la mina. Además, esta localidad recibe ingresos por el canon y sobrecanon de la actividad extractiva. No obstante, no tiene pistas ni caminos.

De acuerdo al alcalde local, Porfirio Gutiérrez, el responsable es el Gobierno. “En ningún momento la población ha solicitado la liberación porque el dueño es Provías Nacional”, apuntó.

Sin embargo, reconoce que los recursos ya los tienen. “[El financiamiento de estas obras] es con presupuesto de regalía contractual, que nace del proyecto minero Las Bambas. Para nosotros es un aliado, porque si no explotamos la actividad minera, no tendríamos recursos”, puntualizó.