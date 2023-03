El proyecto de ley plantea que las mujeres que sufran de esta condición puedan pactar un día de licencia al mes con sus empleadores.

Sin embargo, las mujeres que quieran acceder a este beneficio tendrían que coordinar este descanso de manera previa con su empleador y, además, presentar una orden médica en la que se indique el diagnóstico de dismenorrea o situación similar.

Cabe indicar que el proyecto dispone que el descanso sea compensable.

La iniciativa, además, propone que este beneficio pueda ser gozado por las estudiantes de educación básica y superior. La norma, sin embargo, no detalla específicamente cómo se permitiría que las estudiantes se beneficien del día de descanso mensual, por lo que este punto queda algo abierto.

¿Es necesario un descanso por dolores menstruales?

La dismenorrea es una condición que afecta a un gran número de mujeres.

De acuerdo con un estudio realizado en Suiza, que el dolor de la dismenorrea llegaba a ser “incapacitante” en hasta 15% de mujeres en una prevalencia del 72% de estas.

Asimismo, según indica el proyecto de ley, en una encuesta realizada en Canadá se encontró que un 60% de mujeres padecía de dismenorrea.

“De esta prevalencia 6% sufría de dolor severo, 51% disminuía sus actividades en los cuadros de dismenorrea y 17% tenía ausentismo escolar y/o laboral debido al padecimiento”, recalca el proyecto.

Es decir, la dismenorrea ya tiene un efecto en la actividad laboral de las mujeres y conlleva ausentismo. El proyecto estaría planteando que las ausencias que ya ocurren estén protegidas por la ley.

No sería una verdadera licencia

Pamela Navarro, directora de Atalla Legal, señala que el proyecto de ley no estaría creando una verdadera licencia, puesto que el tiempo dejado de laborar se tendría que compensar.

Recalca que en países como España ya existe una norma como la que se ha planteado, pero, en ese caso, es el Estado quien asume el costo por el día de descanso, y la trabajadora no debe recuperar las horas dejadas de trabajar.

“En otros países de Europa muchas empresas tienen políticas internas que dan este tipo de beneficio”, agrega.

Navarro, además, indica que “nuestra sociedad no está preparada para este tipo de licencias, pues aún hay mucho machismo. Las empresas que no tienen una perspectiva de igualdad de género lo verán como otro desincentivo para no contratar mujeres”, señala al respecto.

Al respecto, César Puntriano, socio del estudio Muñiz, señaló el proyecto es “innecesario” y que la regulación de las licencias está muy desordenada. “Esto será un desincentivo más a la contratación de mujeres”, recalca.