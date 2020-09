El Gobierno ha anunciado un mayor monto de inversión en infraestructura para el segundo semestre, como parte de las medidas para contrarrestar la crisis económica originada por el coronavirus. Según Scotiabank, esto no compensaría la caída de la primera mitad del año.

“Si bien esperamos un mayor monto de inversión para el segundo semestre del año, esta cifra no compensaría la suspensión de obras iniciada a mediados de marzo, y por ello, el monto invertido en el 2020 sería menor a lo invertido en el 2019”, indicó el banco en su Reporte Semanal.

Añadió que el reinicio efectivo de obras pospuestas en los últimos meses y los diversos anuncios de inversión publicados recientemente, elevarían el monto potencial a invertirse en el 2021.

Pese al parón por la pandemia, la inversión en infraestructura de transporte concesionada ha mejorado gradualmente. En julio, el monto invertido llegó a los US$ 22 millones, cifra que fue mayor a lo invertido en enero de este año, y que ha superado la inversión de los meses de mayo (US$ 4 millones) y junio (US$ 19 millones).

Por sectores, se registró un mayor avance en proyectos en infraestructura ferroviaria, portuaria, y aeroportuaria, contrastando con la inversión en infraestructura vial.

Según la entidad financiera, la cifra del segundo trimestre sería la más baja del año, dado que habría un mayor nivel de inversión en infraestructura ferroviaria, portuaria y aeroportuaria para el segundo semestre del año.

Por su parte, la infraestructura vial crecería a un ritmo más lento, dado que es el segmento que enfrenta un mayor nivel de aspectos a resolver, tales como liberación de interferencias, saneamiento legal de terrenos, y restricciones a la movilidad en zonas donde se desarrollan estos proyectos -debido a las cuarentenas focalizadas-.

-Principales proyectos-

Entre los principales proyectos que han registrado avance se encuentra Línea 2 del Metro de Lima, dado que pasó de invertir US$ 8.5 millones en junio a US $11.8 en julio -inversión nula en mayo-, monto explicado por el avance de obras en las etapas 1B y 2.

El mayor nivel de inversión llegaría en el cuarto trimestre del año, dado que, al ya estar operando la planta de dovelas, es más probable que las tuneladoras entren en operación en los últimos meses de este año.

En lo referente a puertos, se observa un mayor nivel de inversión en el puerto de Pisco, pues el monto invertido pasó de US$ 2.2 millones en junio a US$ 6.7 millones en julio.

Este incremento estuvo explicado por obras realizadas en la segunda etapa del proyecto, inversión que se iría elevando progresivamente, tomando en cuenta que, a julio de este año, el proyecto tiene un avance global del 64%.

Asimismo, se registró un mayor nivel de inversión en el Puerto de Salaverry en julio, luego de que no se registró inversión entre mayo y junio, tomando en cuenta que este proyecto inició obras en marzo -cierre financiero en febrero-.

Asimismo, en julio se registró una mayor inversión en los aeropuertos (US$ 7.9 millones), el más alto en lo que va del 2020. Este resultado fue explicado por la inversión en el Primer Grupo de Aeropuertos.

En contraste, desde mayo, no se ha registrado avances importantes en inversión en infraestructura vial concesionada, lo cual puede estar explicado por dificultades para retomar operaciones con normalidad -restricciones de movilidad en determinadas zonas-.

-Nuevos aires-

En los últimos meses se han reactivado determinadas obras en proyectos concesionados, y a su vez se han realizados diversos anuncios de nuevas inversiones, que tendrían mayor impacto en el 2021.

En agosto se adjudicó la construcción de la segunda pista de aterrizaje, con lo cual se culminó el proceso de licitación y adjudicación de los trabajos del “Lado Aire” de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, con una inversión aproximada de US$ 400 millones.

La ejecución de estas obras se sumaría a las obras ya iniciadas, como la construcción de la torre de control y edificios conexos, obras cuya buena pro se adjudicó en mayo, y se esperan que estén concluidas para el 2021. “Esperamos que la nueva pista y obras complementarias inicien construcción a mediados de setiembre, y estén concluidas para finales del 2022”, anotó Scotiabank.

Respecto a los proyectos incluidos en el Primer Grupo de Aeropuertos, en setiembre se anunció el inicio de la elaboración de los expedientes técnicos para realizar obras en los proyectos de modernización de los aeropuertos de Chiclayo -inversión de aproximadamente US$ 400 millones-, y Talara (US$ 36 millones).

Asimismo, a mediados de agosto se reiniciaron las obras de mejoramiento en el aeropuerto de Chiclayo, obras que se postergaron a mediados de marzo y que concluirían en el primer semestre del 2021 -invirtiendo alrededor de US$ 43 millones-.

Por otro lado, ya se presentaron los expedientes técnicos para obras de rehabilitación de las pistas de aterrizaje y zonas aledañas de los aeropuertos de Pucallpa (agosto) e Iquitos (setiembre) -inversión aproximada de US$ 85 millones en cada proyecto-.

En el segmento de puertos, también hubo un nuevo anuncio de inversión. Para el 2021 se sumaría obras para la ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao, obras que demandarían una inversión aproximada de US$ 300 millones, y que estarían planificadas a desarrollarse durante el próximo año, luego de que en febrero del 2020 se firmara la segunda adenda del proyecto.