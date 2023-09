El Consejo Regional de La Libertad autorizó al Gobierno Regional de La Libertad la transferencia de S/ 93′787,026 a favor de 22 municipios distritales, para la ejecución de 26 proyectos de inversión pública.

Del total aprobado, un proyecto corresponde a salud, cuatro al mejoramiento de la infraestructura educativa; 10 tienen que ver con el saneamiento (agua, desagüe, pistas y veredas e infraestructura deportiva); cuatro son de infraestructura agropecuaria; y siete de infraestructura vial (caminos vecinales o carreteras).

Las transferencias se harán a los municipios de La Esperanza (2 proyectos aprobados), El Porvenir (2), Salaverry (2), San José (2), Moche, Huanchaco, Florencia de Mora, Simbal, Poroto, Santiago de Cao, Guadalupe, La Cuesta, Chao, Carabamba, Chugay, Sarín, Sanagorán y Agallpampa; y a las municipalidades provinciales de Ascope, Otuzco, Virú, y Gran Chimú.

Por su parte, el gobernador César Acuña Peralta firmó convenios institucionales con cada uno de los alcaldes de los distritos beneficiados, los mismos que serán inmediatamente elevados al Ministerio de Economía y Finanzas y proceder luego al respectivo desembolso del dinero a las cuentas municipales.

Obras destacadas

Entre las obras destaca el mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en el asentamiento humano Los Eucaliptos del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Huanchaco, con una inversión superior a los S/ 9 millones.

En Ascope, el sistema de agua potable e instalación de saneamiento mediante arrastre hidráulico con biodigestores en La Calera, El Ingenio, San Antonio y Arriendos, con una partida superior a los S/ 8 millones.

El Porvenir invertirá S/7 millones en el mejoramiento de las calles del PJ Miguel Grau (5ta fase); en Poroto, se ejecutará el mejoramiento y ampliación de la IE Señor de Los Milagros (Shirán) con S/ 5′700,000. En Florencia de Mora, mejoramiento de la IEI 1692 del barrio 76 con S/ 5′600,000.

Asimismo, en Virú, mejoramiento del camino vecinal desde el cruce Valdemar hasta el cruce Puerto Morín, con una inversión de 5′300,000; en Otuzco, mejoramiento del puesto de salud del centro poblado de Lláugueda, con 4′800,000; en Sarín (Sánchez Carrión) mejoramiento del canal de riego “Triunfador”, con S/ 4′600,000.

El consejero regional por Trujillo, Ever Cadenillas Coronel, criticó que la Municipalidad Provincial de Trujillo no haya presentado ningún expediente para mejorar pistas y veredas. “Tengo que lamentar que teniendo una ciudad bastante golpeada por El Niño y el ciclón Yaku no hayan tenido la capacidad de gestionar recursos y presentar proyectos para acceder a financiamiento de pistas y veredas”, enfatizó.

Más gestiones

En otro momento, el gobernador de La Libertad, César Acuña, anunció que en octubre comenzará a viajar a Lima, para acompañar a los alcaldes, a fin de gestionar ante los propios ministros el financiamiento de las grandes obras, pues “las obras menores las podemos hacer con inversión regional”.

En la firma de los convenios estuvieron presentes el gerente general regional, Martín Namay; la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Verónica Escobal; los alcaldes provinciales de Otuzco, Virú, Ascope, Gran Chimú y los alcaldes distritales beneficiados.