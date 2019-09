El Banco Central de Reserva (BCRP) presentó su Reporte de Inflación correspondiente al mes de setiembre. Durante el evento, el presidente de la institución, Julio Velarde, respondió al posible impacto de la actual crisis política en la economía del país.

Velarde sostuvo el BCR espera que la economía crezca 2.7% este año, contemplando la tensión política existente. Aunque la presentación de Velarde fue brindada antes del mensaje del presidente Martín Vizcarra, el presidente del BCR consideró que "a veces exageramos el impacto político y sus consecuencias".

"Muchos de los políticos creen que todos están pendientes de ellos, la verdad es que no. A la mayor parte de la gente le interesa poco. Puede interesar las consecuencias, puede asustarse. Estoy seguro que una minoría absoluta de la población es la que ha visto la Comisión de Constitución ayer o el discurso del primer ministro", señaló.

Sin embargo, dijo que desde el BCR se quiere "que el conflicto sea lo menos grave posible". "En el BCR lo que buscamos es estabilidad. En un escenario polarizado, no nos gusta decir una cosa u otra que no crea que nos corresponda en absoluto", agregó.

¿La inversión se resiente por la crisis política?

Respecto al impacto de la crisis política en la inversión privada, el presidente del ente rector de la política monetaria señaló que "la mayor parte de la inversión la hacen muchas empresas pequeñas que siguen marginalmente la parte política".

"(Las empresas) Sí se preocupan y ven un escenario negativo a futuro (de la economía) pero todavía no se traduce en algo para su empresa. Entonces, cuando preguntamos a las empresas no financieras sobre crecimiento (económico), han declarado (que esperan) 3% para este año, 3,5% para el próximo y 3,7% para el 2021. ¿Qué significa eso? Que esperan que su mercado crezca. Si usted espera que su mercado crezca, entonces lo que espera es no posponer esa inversión porque si no la competencia le gana. Me puede dar un poco de temor esto (la crisis política), pero puedo perder más si no invierto ahora", explicó Velarde sobre la actual situación de la inversión privada.

Sin embargo, puso una excepción clara:"Si entra una persona que se considera que es una amenaza para el sector privado, obviamente se va dejar de invertir. No son inmunes a cualquier caso".

¿La economía peruana está en recesión?

Al referirse puntualmente a la situación de la economía, el presidente del BCR sostuvo que si bien "hay una sensación de que estamos en recesión, no estamos en recesión".

"El crecimiento es menor a lo que tuvimos en nuestros buenos años, que ojalá hubiera continuado, pero no estamos en recesión. Muchos están viendo como si fuera recesión y no lo es en absoluto.", enfatizó Velarde.

Explicó que si bien el crecimiento es débil, la economía peruana se encuentra en una inercia de 3% que será muy difícil de detener.

“Estamos en una velocidad de crucero de 3%. La gente en su expectativa de crecimiento está por ahí. Sus planes de inversión, de consumo, de endeudamiento están contemplando esta inercia de crecimiento. Lo normal es esperar que ese crecimiento se mantenga, que esta fuerza inercial, obviamente puede cortarse con varios eventos, pero es muy fuerte. Entonces no es sorprendente que se crezca 3%”, recalcó.