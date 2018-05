Juegos Panamericanos: Se vienen cambios para la Costa Verde y la avenida Nicolás Arriola

El tiempo se acorta para la realización de los Juegos Panamericanos previsto para julio del 2019. Así, Gestión.pe pudo conocer que dos obras viales a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se alistan para ser adjudicados en los siguientes días, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Se trata del concurso público para la interconexión de la Costa Verde y la bajada de Armendáriz, cuya buena pro está prevista para el próximo viernes 11 de mayo. Mientras que la adjudicación de la recuperación de pistas, veredas y reestructuración de la avenida Nicolás Arriola, tramo avenida Javier Prado y avenida Nicolas Ayllón, será el 04 mayo.

El desarrollo de estas licitaciones se enmarca en el acuerdo suscrito por Emape y la OIM para la “ejecución de proyectos viales para la accesibilidad de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019”, el 20 de diciembre del año pasado.

Para lo cual se transfirió al organismo internacional más de S/ 113 millones. El presupuesto total que demandará la interconexión de la Costa Verde y la bajada de Armendáriz es de S/ 51.7 millones mientras que la recuperación de las pistas y veredas de la avenidas Nicolás Arriola es de S/ 61.5 millones. (Ver cuadro)

Ambas obras forman parte de las seis obras viales priorizadas el 2017 cuya inversión estimada suma más de S/ 373 millones y que son responsabilidad absoluta de la comuna capitaliana. (Ver cuadro)

Cabe precisar que en total son 13 obras viales de accesibilidad – entre las que están estas dos obras – que deben ser desarrolladas para los Juegos Panamericanos 2019. Inicialmente eran 16 las obras viales priorizadas, pero se dieron de baja a tres según detalló a Gestión.pe - en marzo - el director del Comité Organizador para los Juegos Panamericanos 2019, Alberto Siles.

"Ya no son 16 las obras priorizadas, dado que tres de estas obras ya no se van a ejecutar como la Vía Expresa al Sur, que no va estar lista para la fecha de los Panamericanos, y dos obras viales relacionados con el Metropolitano en la zona norte de Lima, que ante la distribución de las sedes deportivas, ya no tendría un impacto mayor sobre el evento deportivo", dijo.