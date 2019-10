El ingeniero mecánico Juan Carlos Liu Yonsen asumirá la cartera de Energía y Minas de acuerdo a fuentes consultadas por Gestión.pe. Liu Yonsen lideró el equipo que hizo el estudio de factibilidad del proyecto hídrico Pasto Grande, en Moquegua, en la década de 1980.

Ocho años después entró a laborar a este proyecto, el actual presidente Martín Vizcarra como ingeniero del mismo, desde entonces forjaron una amistad. El nuevo ministro laboró también como profesor del área de contabilidad, finanzas y economía de la Universidad Esan.

El mentor de Liu Yonsen fue Manuel Kiyán, conocido como el padre del actual Sistema Eléctrico Nacional, después de la privatización. Entre los retos que deberá enfrentar el nuevo titular del sector será levantar la incertidumbre política que puedan retrasar las decisiones de inversión en el país.

Entre las que ubican importantes proyectos mineros como Quellaveco (US$ 4,800 millones), la ampliación de Toromocho (US$ 1,300 millones), de Marcona (US$ 1,500 millones) y de Toquepala (US$ 550 millones) así como el proyecto Pampa de Pongo (US$ 2,000 millones). Para este año, las empresas mineras esperan realizar más inversiones que las alcanzadas el 2017 (US$ 4,921 millones).