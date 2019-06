Jorge Muñoz asegura que se va "recomponer" el peaje de Ramiro Prialé

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que se va a 'recomponer' el peaje de la autopista Ramiro Prialé -a cargo de Rutas de Lima- debido a que considero inconcebible que se cobre un peaje cuando las obras para la ampliación de la autopista no han concluido hasta la fecha.

"Estoy de acuerdo (en el fastidio de la población y de las autoridades) en cómo es posible que Puente Piedra este partido en dos. (Igualmente) para mi es inconcebible que hayan peajes de salida cuando entramos a Ramiro Prialé, tambien cuando no está haciendo la (ampliación) de esta avenida", comentó en entrevista con Radio Exitosa.

Explicó que al preguntar sobre esta situación -en las mesas de trabajo con las concesionarias Rutas de Lima y Lamsac- "me di con la sorpresa que no era de esa concesionaria sino de otra y que era un peaje de salida. Así estaban las cosas y eso es parte del sistema -es lo dijeron- (No obstante) eso lo vamos a recomponer porque los ciudadanos se merecen que se recompongan las cosas".

En otro momento, reconoció que la situación de las vías a cargo de Rutas de Lima y Lamsac, es una "mochila pesadísima heredada, pero hay que tener la capacidad de solucionar los problemas y que esta situación pueda ser revertida".