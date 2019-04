Invertirán US$ 795 millones en el desarrollo de 14 malls entre el 2019 y 2021, estimó la CCL

Para el periodo 2019 al 2021 se invertirán US$ 795 millones en el desarrollo de 14 centros comerciales, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Se inaugurarán en Lima, para este año seis proyectos por US$ 401 millones, siendo uno de los más esperados el Mall Real Plaza Puruchuco (Ate) del Grupo Intercorp, con una inversión de US$150 millones.

"Estas inversiones impulsarán el sector comercio, estimándose para el presente año un crecimiento de 3.1%, ligeramente mayor al de 2018 (2.6%). Hay que considerar que este sector, desde el segundo trimestre del 2017, viene creciendo de manera escalonada", manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.

A este grupo de inversiones se suman Molina Shopping Center del Grupo Cencosud (US$ 100 millones) y Lifestyle La Molina del operador Parque Arauco (US$ 60 millones). En este año también figuran inversiones de Urbecorp con Plaza Villa Sur en Villa El Salvador (US$ 35 millones) y el Grupo Wong con Mall Santa María de US$ 18 millones.

En tanto, Corporación Ripley invertirá US$ 224 millones en sus tres proyectos de Mall Aventura, dos de ellos a ubicarse en las ciudades de Chiclayo e Iquitos, mientras el tercero se situará en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Todos ellos serán inaugurados en los próximos dos años.

Destaca también el Grupo Falabella con dos proyectos, Mall Plaza Cusco (US$ 60 millones) y Mall Plaza Comas (US$ 110 millones) para el 2020.

En provincias, se invertirán a partir del 2020 en conjunto US$ 196 millones en las regiones de Cusco, Lambayeque y Loreto.

Cabe precisar que tres operadores: Corporación Ripley, Grupo Falabella e Intercorp concentran el 68.4% de las inversiones totales en centros comerciales, superando los US$ 544 millones.