Los inversores inyectaron dinero en acciones y sacaron fondos de bonos y efectivo, por lo que las entradas en los mercados bursátiles no mostraron signos de disminuir a pesar de la enorme volatilidad del segmento financiero de mayor riesgo, indicó un informe semanal del Bank of America (BofA).

Semanalmente, las acciones globales registraron entradas de US$ 46,600 millones s, mientras que los inversores obtuvieron US$ 10,500 millones en bonos y US$ 47,500 millones de efectivo, según BofA, que utilizó datos de EPFR.

Los fondos de efectivo y del mercado monetario tuvieron las cuatro salidas semanales más voluminosas registradas, con más de US$ 35,200 millones de retiros de estos fondos, incluso cuando una ola de aplanamiento en la curva de rendimientos no muestra signos de disminuir.

Entre otros puntos destacados, los fondos de acciones de gran capitalización de Estados Unidos mostraron los mayores ingresos, con US$ 34,100 millones, mientras que los flujos acumulados de acciones en lo que va del año alcanzaron los US$ 153,000 millones, superando un período similar en el 2021.

Las acciones de los mercados emergentes también presentaron inyecciones considerables.

“El tono agresivo de la Fed en un momento de mercados de activos sobrevaluados normalmente no es una receta para grandes retornos”, dijeron los analistas de BoFA y señalaron que el 46% de todas las empresas del índice Nasdaq estaban un 50% por debajo de sus máximos de 52 semanas hace una semana.