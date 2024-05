El mismo día que González conversó con este diario, firmó una resolución ministerial para la creación de un grupo de trabajo sectorial que, junto a gremios privados, trabajará para “impulsar el encadenamiento productivo” de la industria manufacturera en la naval en el Perú.

En ese espacio, Produce expondrá su visión para facilitar el acceso de las mypes a esta industria emergente. La cartera apoyará con sus propios fondos la acreditación de estas pequeñas empresas.

LEA TAMBIÉN: Acción de puerto de Chancay debuta en bolsa duplicando su valor inicial

-Ahora que se habla de la industria naval, ¿qué le falta a las mypes para formar parte?

Las homologaciones. Hay que preparar (a las mypes) para las exigencias de la demanda. Una forma de hacerlo son las certificaciones. Se debe ofrecer un servicio con estándares internacionales.

-Concretamente, ¿de qué tipo de certificaciones hablamos?

Certificación ISO. Pero, todo eso genera costos a la mype. Hoy no cumplen esas exigencias. Una certificación de ese nivel puede costarles US$ 40,000 o US$ 50,000. Si bien prepararlas es nuestra función, queremos hacerlo de forma articulada con el sector privado. No vaya a ser que el mercado exija una cosa y nosotros vayamos por otro lado. Por eso nace esta mesa de trabajo con todos los gremios vinculados a la industria naval.

-¿Cuál sería la propuesta de Produce para que las mypes alcancen ese nivel de calidad?

Asumir el costo, a través de ProInnóvate . Su objetivo es mejorar los servicios de las mype para que accedan a más mercados. Son fondos no reembolsables, como Estado financiaríamos una parte. Es una de las estrategias.

-¿Sería un fondo específico de ProInnóvate para la mype naval?

Sí, para todo costo que implique la certificación. También estamos haciendo los trámites para hacer un programa de desarrollo de proveedores. Tenemos el Fondo Emprendedor, hoy es de S/ 10 millones, pero podría llegar a S/ 100 millones. Eso lo maneja ProInnóvate.

-Una crítica a su antecesora era que Produce no articulaba mucho con el privado. Ahora gremios han salido a exigir que se fortalezcan las mesas ejecutivas, ¿podrían retomar su dirección?

Coincidimos en que hay que fortalecerlas. Las mesas ejecutivas se implementaron primero en Produce y luego pasaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Son cruciales para destrabar proyectos, si hay una experiencia de éxito sobre ello, es está. La industria naval, por ejemplo, es producto de las mesas ejecutivas. El MEF lo está haciendo bien, que estén allí es lo correcto.

-¿Cómo sería ese reforzamiento?

No creo que se necesiten ajustes serios. El MEF hace un buen trabajo. Fortalecer es que no se debilite ninguna ya existente y que se incremente el número.

-Un tema que puede evaluarse en esos espacios es la formalización de la mype.

Tenemos una estrategia de intervención para eso. Este año proyectamos formalizar 60 mil mype. Sabemos que formalizar cuesta: por ejemplo, S/ 900 representan los gastos registrales y notariales. Produce, a través de Tu Empresa, desarrolló convenios con notarias para que esos costos sean parcialmente asumidos por Produce. Podemos reducir el costo a S/ 150. Eso nos va a permitir pasar de formalizaciones anuales promedio de 30,000 a 60,000. Queremos ser más agresivos. Además, estamos conversando con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para abordar la formalización integralmente.

-Otro frente cuestionado de Produce era Compras a Myperú. Había bastantes quejas sobre trabas burocráticas en torno a ello.

Es una de las estrategias más importantes que estamos dinamizando. Ayudará a revertir las cifras de pobreza con una inyección importante de recursos a las mype para que puedan desarrollar productos para el Estado. Este año tenemos proyectado invertir S/ 460 millones en Compras a Myperú. Es fuerte, no se ha visto antes.

-¿Cómo se ejecutarán esos recursos?

Es una intervención transversal entre Produce, el Ministerio de Educación y de Inclusión Social. Compras a Myperú es regulado por dos normas: el Decreto de Urgencia 005 y el Decreto Legislativo (D. Leg.) 1414. En el primero, hay S/ 109 millones para adquirir uniformes policiales de 800 mypes. Esa cantidad se divide en cinco expedientes, hoy ya están en producción las prendas complementarias (polos, buzos, botas, etcétera). Este mes estamos convocando mypes para que hagan los uniformes de oficina. Con el resto, deberíamos convocar la primera semana de junio.

En el D.Leg. 1414 son S/ 351 millones para comprar uniformes policiales, insumos para las ollas comunes y kits escolares. Las convocatorias las haremos entre junio y julio para 3,000 mypes y producirán entre julio y septiembre. Hemos corrido con estos temas, estamos ajustando lo que se pueda, puede haber una que otra observación de una ficha técnica, pero la maquinaría ya está encaminada.

-¿La estrategia en consolidar el programa este año?

Es una estrategia inicial. Si tú quieres que Compras a Myperú dinamice la economía y no solo estemos hablando de S/ 460 millones, primero debemos hacerlo funcionar. Esa cantidad será ejecutada, es el compromiso.

-Luego, ¿qué seguiría?

Hay una norma que establece que el 40% de los bienes que adquieren los ministerios, gobiernos locales y regionales deben ser orientados para las mypes. Una vez mostremos que Compras a Myperú funciona, haremos que se cumpla la ley.

-¿Ese sería el objetivo del 2025 para Compras a Myperú?

Claro, generar la obligatoriedad. La idea es usar Compras a Myperú para que se cumpla la norma. Para que puedas exigir algo, primero hay que mostrar resultados. Podríamos impulsar eso desde julio si todo se encamina en la estrategia inicial.

Es un factor clave dinamizar la economía mype con Compras a Myperú. Con estos S/460 millones beneficiaremos a cerca de 4,000 microempresas, pero con una intervención más agresiva podría tener una escala aún mayor.

¿Zona franca en Ancón?

A raíz de Chancay, González señaló también que a Produce le interesara que el Parque Industrial de Ancón (PIA) se adjudique lo más pronto posible. Como se recuerda, su convocatoria ha sido postergada por quinta vez recientemente por ProInversión.

“A nosotros, por su vínculo con Chancay, nos interesa mucho que se concrete. Se habla del PIA hace ocho años, pero no se han dado condiciones para generar interés privado. Pero claro, no estaba Chancay en esos procesos”, dijo.

Para generar más interés privado en el proyecto, el ministro reveló que está coordinando con ProInversión y el MEF para que el nuevo concurso que se plantee incluya la posibilidad que el postor ganador administre no solo el PIA, sino una zona franca en la zona.

“Cuando uno convoca lo hace con determinados beneficios. Si entre ello se incorpora una zona franca, será más atractivo para el privado. Lo estamos coordinando”, aseguró.

Temas relacionados a Produce

Destinarán S/ 25.1 millones para financiar 462 emprendimientos y mypes

Mypes reclaman que Produce no respeta cuota regional en compra de uniformes

Comisión de Producción pide al ministro González liderar formalización de subsectores de la economía

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.