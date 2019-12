En octubre del presente año se importaron bienes por un valor total de US$ 3,841 millones, un 7.6% menos que el valor de productos importados en el mismo mes de 2018, convirtiéndose en el sexto mes consecutivo a la baja en materia de importaciones, según observa un reporte de ComexPerú.

De ésta forma, entre enero y octubre de este año, la compra de bienes al exterior registró un valor de US$ 35,542 millones, lo que representó una caída del 2% con respecto al mismo periodo del año pasado, añade el reporte, elaborado en base a cifras de la Sunat.

Los bienes intermedios fueron la categoría de mayor peso en nuestra canasta importadora (un 46.9% del total importado) con un valor de US$ 16,661 millones entre enero y octubre de 2019. Este monto, sin embargo, representa una caída del 7.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

El subsector que más retrocedió fue el de combustibles, que registró un valor de US$ 5,051 millones, equivalente al 30.3% de todos los bienes intermedios importados y un 15.3% menos que el acumulado hasta octubre en 2018.

La importación de materias primas para la industria y la agricultura también ha retrocedido con tasas del 4.3% y el 1.1%, respectivamente. El valor de la materia prima importada fue de US$ 10,293 millones para la industria y US$ 1,318 millones para la agricultura.

Entre los bienes intermedios más importados destacaron los aceites crudos de petróleo o de material bituminoso (US$ 2,077 millones; -17.8%), el diésel 2 con contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 1,106 millones; -24.9%) y el diésel B5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 740 millones; +34.5%).

Bienes de Capital

El sector de bienes de capital registró un rendimiento positivo entre enero y octubre de este año. El monto importado fue US$ 10,659 millones, un 30.1% del total y un 5.2% más que en el mismo periodo de 2018.

Dicho dinamismo se debió a las mayores compras de bienes de capital para la industria (+5.3%), así como las de materiales de construcción (+11.9%). Los bienes más demandados por el Perú fueron los teléfonos celulares (US$ 868 millones; -2.5%), las laptops (US$ 327 millones; +2.4%) y las camionetas pick up (US$ 299 millones; +29.1%).

Analizando únicamente el mes de octubre, las importaciones de bienes de capital para la agricultura crecieron un 59% con respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que los materiales de construcción registraron una caída del 10.5%.