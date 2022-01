Entre agosto y diciembre del 2021, la importación de útiles escolares sumó US$ 8.8 millones, lo que representó un crecimiento 65% en relación al mismo periodo del 2020 (US$ 5,4 millones). No obstante, si comparamos con en el 2019, observamos que no llegamos a los US$ 18.5 millones reportados en ese año, registrando una tasa negativa del 52%, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Para el Idexcam, las razones de estos resultados se centran no solo en el impacto de la pandemia de la COVID-19 que obligó al desarrollo de clases remotas para colegios, institutos, y universidades, generando menos demanda de estos productos, sino que también se explicaría por la crisis mundial en la cadena de suministros que se inició el año pasado y que continúa impidiendo el buen desarrollo del comercio internacional, sobre todo en China, nuestro principal proveedor.

“Estos factores van a impactar en las importaciones peruanas, pues ya los expertos han adelantado que los cuellos de botellas globales se van a acentuar en los tres primeros meses del 2022″, advirtió el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

Igualmente, el resultado se explicaría por el inventario de artículos escolares que los vendedores todavía mantienen y que no pudieron ser despachados a raíz de la pandemia y, por el rebrote de los contagios por coronavirus, lo que afectaría el regreso de los escolares a las aulas, en ese sentido, la demanda de útiles caería.

-Desempeño por producto-

Entre agosto y diciembre del 2021, frente al 2020, se observó que en la mayoría de artículos escolares presentaron importantes avances, sin embargo, siete de ellos, al compararlos con el 2019, registraron caídas representativas.

Entre los artículos con buenos resultados en el 2021 frente al 2020, están los borradores con la adquisición de 10′750,816 unidades (+376%) por US$ 546,288 (+371%), pero al compararlos con el 2019 se observa una caída de -4% en volumen y un crecimiento de 19% en valor. China es el principal proveedor de borradores para el Perú, dado que acumuló casi el 100% de participación con 10′743.122 unidades (-4%) por US$ 544.403 (+20%).

En tanto, las importaciones de crayones sumaron US$ 310.482 representando un crecimiento de 277% tras adquirir 6′969.602 unidades (+452%) en el periodo agosto-diciembre 2021-2020.

India fue el principal proveedor de crayones al acumular el 63% de participación, con 4′369.920 unidades (+559%) por US$ 143.686 (+662%); seguido de China con el 37% de participación, con 2′592.664 unidades (+351%) por US$ 153.215 (+161%).

En el caso de los cuadernos , se importaron 396.988 unidades (+71%) por el valor de US$ 550.486 (+178%). Si bien los montos muestran crecimientos, aún continúan siendo menores si se comparan con el 2019. China fue el principal proveedor de este producto, ya que ostentó el 96% de participación, con 382,737 cuadernos (+75%) por US$ 512,159 (+198%).

Respecto a las importaciones de lápices , el Perú adquirió 8′347.196 unidades, lo que presentó una caída de 71% frente al 2020; en tanto el valor importado fue de US$ 1,2 millones (+80%). Si comparamos los resultados del 2021-2019, se tiene que el valor cayó 89% y en volumen -91%.

China fue nuestro principal proveedor con 87% de participación, de donde se importaron 7′263.839 unidades (-25%) valorizados en US$ 1′108.130 (+102%); mientras Brasil cuenta con el 11% de participación, con 911.868 unidades (-95%) por US$ 58.533 (-52%).

En tanto, se adquirieron 12´683,253 (-25%) de lapiceros por US$ 2,3 millones (+35), resultado que difiere con el 2019, donde el valor y volumen cayeron 54% y 75%, respectivamente. China fue el principal proveedor de lapiceros, pues acumuló el 42% de participación con 5′292,169 unidades (-53%) por US$ 658,120 (+11%); seguido de Japón con el 33% de participación, con 4′187,947 unidades (+17%) por US$ 1 millón (+10%); e India, con el 19% de participación, con 2′421.041 unidades (+65%) por US$ 327,342 (+287%).

En relación a los tajadores , el Perú importó 10′777,436 unidades (+33) por US$ 587,802 (-1%), pero comparándolo con el 2019, las caídas están alrededor de 44% tanto en valor y volumen. Nuevamente, China se ubicó en el primer lugar como proveedor con 62% de participación con 6′670,047 tajadores (-17%) por el valor de US$ 527,368 (-5%); seguido de India, con el 37% con 4 millones de tajadores por US$ 18,661.

En cuanto a los lápices de color las importaciones sumaron US$ 2.3 millones (+37%) tras la compra de 18´331,619 unidades (+7%), no obstante, estas cifras no superan lo registrado en el 2019. Entre los principales proveedores encontramos a Brasil, con el 52% de participación, con 9′520,704 unidades (+197%) por US$ 583,299 (+96%); y China, con el 48% de participación, con 8′733,075 lapiceros (-32%) por el valor de US$ 1.5 millones (+17%).

“Si bien las cifras evidencian que, la cantidad importada de lápices, lapiceros, lápices de colores, tajadores, borradores, crayones y cuadernos disminuyeron en agosto y diciembre del 2020, respecto al 2019, en el 2021 se observa una recuperación pero estos valores aún no permiten llegar a niveles prepandemia”, puntualizó.