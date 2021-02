Las recomendaciones para frenar el avance de la COVID-19, como el constante lavado de manos y el aseo permanente, han acelerado la demanda de productos de higiene durante la pandemia. Precisamente, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), informó que las importaciones de jabones de aseo personal y geles de baño sumaron en conjunto un valor de US$ 58.9 millones en el 2020.

El Perú importó 19,923 toneladas de jabones por un valor de US$ 44 millones, un incremento de 16.8% en cuanto a volumen y 20.7%, en cuanto a valor, ello en relación con el año 2019.

Durante el 2020, se observó que a partir del mes de febrero el volumen importado de jabones aumentó 25.3% (1,465 toneladas) respecto al mes de enero, crecimiento que continuó hasta abril con 2,323 toneladas.

En mayo, las compras disminuyeron 32.7% (1,563 toneladas), pero en junio se reportó un incremento de 81.1% (2,832 toneladas). Este resultado se debería a la reapertura parcial de numerosos negocios, los cuales estaban sujetos a cumplir con las medidas de bioseguridad.

Sin embargo, en julio la compra de jabones cayó a 1,660 toneladas, monto que siguió descendiendo a 889 toneladas en noviembre. En tanto, en diciembre se registró un incremento de 90.05% respecto de noviembre, con 1,690 toneladas.

Entre nuestros principales países proveedores está Colombia con una participación del 66.6% del total importado, es decir, 12,654 toneladas valorizadas en US$ 29 millones, cifras que significaron un aumento de 13.5%, en cuanto a peso, y 29.3% en cuanto a valor.

Le sigue Brasil con un monto importado de US$ 9 millones (+6.70%) y 4,491 toneladas (+26.71%), reportando 20.2% de participación; mientras las compras desde Argentina ascendieron a 1,248 toneladas (+58.9%), con un costo de US$ 2 millones (+53.9%), siendo su cuota de mercado 4.8%.

-Gel de baño-

Así también, las importaciones de gel de baño mostraron un desempeño positivo en el 2020 tras alcanzar los US$ 14.9 millones, representando un incremento del 50% respecto al 2019.

El Perú cuenta con cuatro países proveedores, los que mostraron incrementos considerables en el valor de sus envíos. Estados Unidos alcanzó los US$ 2,9 millones, un incremento de 80.9% respecto del año 2019; Colombia sumó US$ 2.7 millones (+20.8%); China, US$ 2.1 millones (+333.9%); y Chile, US$ 1.7 millones (+112.1%).

En el caso de este tipo de productos, se puede observar una mayor aceptación por parte de los consumidores locales, ya que año tras año ha ido incrementando las importaciones desde el 2016, cuyo valor fue de US$ 5.7 millones.

Sobre estos resultados y ante el escenario actual de una crisis pandémica, el Idexcam refirió que es muy muy probable que las adquisiciones de estos productos continúen creciendo durante el presente año.