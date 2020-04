En marzo del presente año se generaron US$ 26 millones por regalías en el sector hidrocarburos del país, un monto que fue 62.3% inferior al registrado en marzo del 2019 y 47.7% menor al de febrero del año en curso.

"Esto se debe principalmente a la caída en los precios internacionales y el efecto del Covid-19 en la demanda de hidrocarburos", según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en su boletín mensual de Hidrocarburos.

Según se indica, las regalías del sector en el mismo mes del 2019 ascendieron a US$ 70 millones y en el 2018 a US$ 83 millones.

Del total de regalías generadas en marzo 2020 por el sector hidrocarburos, US$ 11.9 millones provinieron del gas natural; US$ 8.7 millones, de los líquidos de gas natural; y los restantes US$ 5.7 millones, del petróleo.

También se precisa que la producción de gas natural en el tercer mes del año fue de 903 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), 24.4% menor a la de marzo del 2019, sobre todo por la caída en la producción de los lotes 88 (195 MMPCD menos), 56 (67 MMPCD menos) y 57 (18 MMPCD menos).

La producción mensual de líquidos de gas natural sumó 72 mil barriles por día (MBPD), 18.5% menor que la de marzo del 2019, debido principalmente a la caída en la producción de los lotes 56 (7.2 MBPD menos) y 88 (6.7 MBPD menos). Asimismo, fue 19.9% menor a la producción registrada en el mes anterior.

Finalmente, la producción de petróleo se contabilizó en 50.5 miles de barriles por día (MBPD), 1.6% menor que la de marzo del 2019, debido sobre todo a la menor producción en los lotes 192 (5.6 MBPD menos) y 8 (2.0 MBPD menos). Fue, además, 17.4% inferior a la producción de febrero del 2020.

“Cabe señalar que, al cierre de esta edición (20 de abril), el precio del crudo cayó por primera vez a niveles negativos, ante el desplome en la demanda global por las paralizaciones frente al COVID-19 y las dificultades para almacenar los stocks de petróleo existentes a nivel mundial”, indica la SNMPE en su boletín.