En noviembre del año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un proyecto de ley para flexibilizar la conformación de ETCAN, mercado que, desde el 2017, solo está compuesto por Hermes Transportes Blindados S.A. y Prosegur Consume Finance Perú.

Posteriormente, el 19 de marzo del 2022, el gobierno publicó un decreto legislativo que modifica la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, incluyendo el artículo 17, reduciendo en 30% el capital mínimo requerido para establecer una ETCAN.

A pesar de ello, según reportó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a Gestion.pe, hasta el momento no ha habido ninguna solicitud de alguna empresa que quiera participar en este sector.

Sánchez mencionó que la reducción de capital mínimo para la conformación de una ETCAN es un avance importante para promover una mayor competencia en el sector, pero la falta de incentivos a la entrada a este mercado pasaría por la carga regulatoria.

Detalló que esto sucede para todas las empresas de servicios complementarios y conexos (como las ETCAN, las empresas de transferencia de fondos y las emisoras de dinero electrónico), porque no hay una diferencia sustancial con las empresas que operan como intermediarios financieros (por ejemplo, bancos) con respecto a los procedimientos y requerimientos para empezar a operar.

“Estas empresas brindan un servicio complementario al sistema financiero, por lo que la naturaleza de la operación es distinta a los bancos o cajas. Se entiende que la SBS ha impuesto las normas o exigencias para velar por el cuidado de los valores o dinero del público; sin embargo, la carga regulatoria es bastante amplia, cuando debería ser más sencilla. Esto hace que muchas empresas no quieran afrontar los costos para empezar a operar y sumarse al servicio”, apuntó.

En específico, Sánchez señaló que, al igual que las empresas del sistema financiero, las ETCAN deben aplicar previamente a la autorización de organización y de funcionamiento, procedimientos que muchas veces se tornan dilatados y complejos.

“Estudios de factibilidad, información del grupo económico, solvencia económica y moral, demostrar la capacidad operativa, son parte de las exigencias del proceso para entrar, los cuales tienen sus propias particularidades y tiempos. No muchas empresas están dispuestas a transitar este tema regulatorio que es costoso. No significa que no se deba tener un filtro. Deberían seguir pasando la autorización de organización y funcionamiento, pero los plazos y requisitos tendrían que ser más flexibles”, indicó.

Agregó que se esperaría que la SBS vaya actualizando el reglamento para las ETCAN (Circular ETCAN-002-97) con respecto a flexibilizar los requisitos requeridos, y sumar más empresas al mercado.