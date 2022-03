El último 19 de marzo, el gobierno publicó el Decreto Legislativo que modifica varios artículos de lamercado de Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (ETCAN) que desde el 2017 solo está integradog por las conocidas Hermes Transportes Blindados S.A. y Prosegur Consume Finance Perú.

El último 19 de marzo, el Gobierno publicó el Decreto Legislativo que modifica varios artículos de la Ley General del Sistema Financie y del Sistema de Seguros, incluyendo el artículo 17, en el que reduce en un 30% el capital mínimo requerido para establecer a las también conocidas empresas transportadoras de valores, pasando de los S/ 20.8 millones (exigidos en el trimestre octubre-diciembre 2021.Ver cuadro) a S/ 14′627,717 (que estará sujeto a la actualización trimestral).

Actualización del capital social mínimo para las empresas financieras de operaciones múltiples y especializadas.

Este cambio, concretado con el actual Ejecutivo, era una propuesta pendiente. Durante el año de la pandemia (2020) el gobierno peruano optó por entregar los llamados bonos familiares y una de las formas de llegar a las zonas más alejadas fue contratando los servicios de las únicas empresas transportadoras de valores. En ese entonces, el entonces presidente Martín Vizcarra afirmó estar de acuerdo con abrir el mercado a nuevos competidores.

Según dijo a Gestión.pe Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), tanto Prosegur como Hermes -empresa que reportó ingresos por S/ 110 millones solo en el cuarto trimestre del 2021- no necesariamente llegan a todas las zonas del país y la demanda de dinero en efectivo aun persiste pese a la penetración de lo digital.

¿Nuevos competidores?

¿Qué otras empresas ya están en Sudamérica? En Colombia además de Prosegur opera la estadounidense Brinks con más del 50% de dicho mercado, en Bolivia -en tanto- también está la Empresa de Transporte de Valores – ETV S.A. conformada por cuatro grupos financieros de ese país; en Chile, Loomis Chile es junto con Prosegur y Brinks los máximos competidores en el país, por mencionar algunas de las empresas más fuertes.

Pese a ello, Juan José Marthans, ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) menciona que en el mercado peruano, cualquiera que sea la empresa interesada en entrar o conformarse, no debe desestimar apuntar al mercado regional.

“Siempre el diagnóstico del mercado está en términos de inserción de tecnologías y uso de efectivo, pero el uso del dinero en papel es importante para dos grupos claves: el adulto mayor que es un mercado extraordinario porque busca el trato físico y no digital; y los niveles socioeconómicos más vulnerables, que están en provincias”, dijo a Gestión.pe.

En esa línea, anota que las entidades microfinancieras y las cajas municipales “podrían asociarse y cubrir esa necesidad (trasladar efectivo) a menor costo”, por lo que agrega que la SBS podría recalibrar el capital mínimo y reducir más el monto.

Pero no solo las entidades y empresas financieras necesitan del servicio de una transportadora de valores, incluido el Banco de la Nación, la única entidad que llega a todo el país; sino que mineras, supermercados, boticas y otros negocios tradicionales -a nivel regional- también requieren movilizar sus ganancias del día o del mes, menciona Delgado; no obstante, debido a la baja competencia los costos del servicio no necesariamente son los óptimos.

Aunque evitó dar cifras, mencionó que el costo del servicio está en función del kilometraje del vehículo blindado, asimismo, que la tarifa en zona urbana es diferente a la zona rural.

Delgado recordó que en el pasado algunas de las asociadas a Asomif mostraron interés por una línea de negocio de caudales que no prosperó. Aunque no afirmó si está dentro de los planes del gremio, señaló que primero estarán enfocados en su modelo de negocio principal.

Por su parte, Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) dijo que, por el momento, no cree que que las cajas quieran conformar una empresa “pero que cualquier competencia beneficia a todo el sistema”, y coincidió con Marthans en que podría reducirse más el capital mínimo exigido.

Dato

- Según un informe de evaluación de implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, publicado en el 2021, el Poder Ejecutivo había avanzado con un marco normativo para la licitación de servicios de ETCAN para programas sociales (como Juntos, Pensión 65, Contigo, entre otros) y se tenía previsto la primera licitación de servicios ETCAN para dichos programas sociales.