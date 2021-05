Casi el total de agroexportaciones peruanas llegan a sus mercados de destino amparadas por sendos tratados de libre comercio (TLC), sostiene Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam). Señala que, por esta razón, una pérdida de las ventajas arancelarias de estos arriesgaría lo alcanzado por dicho sector.

“No menos del 95% de las agroexportaciones peruanas, que entran con preferencia a los destinos internacionales, van con los TLC”, dijo a gestion.pe.

Hasta la fecha, el Perú mantiene 21 acuerdos bilaterales o multilaterales que les brindan beneficios para el acceso a 54 mercados. Es así que hasta el 90% de las exportaciones peruanas (en valor) del 2020 contaba con acceso a este tipo de beneficios, según la Sociedad de Comercio Exterior (Comex).

Como es conocido, los principales productos peruanos de agroexportación son las uvas, paltas, arándanos y espárragos, que en el 2019 representaron el 69% de la agroexportación nacional, de acuerdo con el portal Fresh Fruit Perú.

“Todos los productos de agroexportación tienen ventajosas condiciones de acceso por las reducciones arancelarias que se han dado mediante estos TLC. El agro ha sido el sector más complejo en las negociaciones, pero también es el sector para el cual el Perú ha logrado las mejores condiciones, pues incluso se ha logrado mejorar las que teníamos antes en los envíos a algunos países de la región”, añadió Posada Ugaz.

Cabe señalar que los productos agrícolas son los más beneficiados por los TLC dentro de la categorías de exportaciones no tradicionales, en términos de valor, destaca el gerente de Estudios Económicos de Comex, Rafael Zacnich. “Dentro de los productos no tradicionales, son los que les sacan más el jugo a los acuerdos comerciales, en valor”, expresó.

Riesgo

Una propuesta del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha despertado inquietud en el sector de exportaciones. Durante el debate presidencial en Chota (Cajamarca) frente a su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el aspirante a la presidencia dijo que en un eventual gobierno suyo se prohibirían las importaciones de productos que ya se obtienen o elaboran en el país.

Posada indica que llevar esta propuesta a la práctica implicaría que el Gobierno denuncie los TLC vigentes, pues así como otorgan condiciones ventajosas para las exportaciones peruanas, también facilitan las exportaciones de las contrapartes hacia el Perú.

“El Gobierno no podría tomar una decisión en contra de los beneficios de otro país sin esperar que el otro país haga lo mismo. ¿Qué pasa si se decide que ninguno de los productos que ya se producen en el Perú pueda ser importado de España, por ejemplo? España podría prohibir también que se importe desde su país los espárragos peruanos, porque allá también los producen”, expresó.

Denunciar los TLC o retirarse de ellos, sostiene, ocasionaría que el Perú pierda ventajas competitivas en los mercados de destino a los que dirige sus envíos, que probablemente opten por comprarle a otro proveedor. El resultado sería “regalar ese espacio que se ha ganado Perú a los países competidores”, en especial a Chile, que cuenta con una canasta agroexportadora similar a la peruana, añade.

Con este punto de vista coincide Zacnich, quien señala que sin los TLC el Perú perdería competitividad frente a Chile en la exportación de arándanos, frente a Colombia en palta y mangos. “Perderíamos mercados en el exterior”, acota.

Tras 10 años de la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos, se apreció un incremento sustancial de las agroexportaciones no tradicionales, que pasaron de US$ 574 millones en el año previo a la entrada en vigencia del acuerdo, a US$ 1,928 millones en el décimo año posterior.