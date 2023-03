Pedro José de Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), estima que en junio las aves estarían vacunadas contra la influenza aviar tipo A subtipo H5, luego que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), aprobó los lineamientos técnicos y metodológicos para este proceso.

“El gobierno ha tomado una decisión muy acertada en permitir la vacunación. Sin embargo, el proceso es largo. Creería que en no menos de tres a cuatro meses podemos pensar que todas las aves del Perú pueden estar vacunadas ”, indicó en diálogo con TV Perú.

No obstante, precisó que la vacunación es una estrategia sanitaria para inducir la respuesta inmune que evite o disminuya los efectos negativos de la enfermedad; en tal sentido, no evita la infección.

“El hecho que las aves estén vacunadas no significa que ya no tenemos el problema sino un ave vacunada le da la influenza pasará que no muere, pero su nivel de producción cae en nivel importante”, agregó.

El Senasa había informado que venía trabajando con la APA, productores, criadores y profesionales de la academia, a fin de establecer los lineamientos técnicos para la vacunación de aves domésticas; que serán oficializados a través de una Resolución Jefatural.

De otro lado, la APA también destacó la medida del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que el país importará 17 millones de huevos fértiles que llegarán en las próximas tres semanas, y servirán para la producción de pollo.

“Esta decisión hace ayudarnos que haya pollo y huevo en el futuro y eso es importante porque el virus de la gripe aviar sigue en el país”, mencionó.

Precio del pollo

En otro momento, De Zavala se pronunció sobre el alza del precio del pollo. “El tema no tiene nada que ver sino con otros dos factores que es la falta de alimento [soya] tras el cierre de la frontera con Bolivia y el inicio de las clases escolares que hace una presión al alza del pollo y huevo”, remarcó.

“Las medidas del Senasa deberían tener un impacto positivo de reducción de precios. Es difícil prever cuando, pero de hecho lo debería tener en las próximas semanas o meses”, añadió.