La granadilla es uno de los frutos de agroexportación que gozan de gran potencial pero todavía se envían al exterior en volúmenes pequeños. Aunque registraba un crecimiento sostenido en los últimos años, la pandemia lo frenó. Para su impulso, hace falta una mayor industrialización del producto y promocionar sus diversas formas de consumo, según indicó Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Este fruto tiene (potencial) para crecer fuertemente, hay que promover su consumo, ya que la granadilla no está tan posicionada en el exterior como la lúcuma, por ejemplo”, dijo a gestión.pe.

El año anterior a la pandemia, el 2019, la granadilla había alcanzado su mejor desempeño, al sumar US$ 300 mil las exportaciones tras un crecimiento gradual y sostenido. En el 2017, los envíos sumaron US$ 123 mil, en el 2018 llegaron a US$ 166 mil y en el 2019 a US$ 303 mil. Pero en el 2020 los envíos cayeron a un tercio de un año atrás, es decir US$ 110 mil.

Exportación de granadilla. (Elaboración: Sierra y Selva Exportadora).

La pronunciada caída del año pasado se explica en gran medida por la pandemia, sostiene, pues esta generó dificultades logísticas para los pequeños productores del país, que son en su mayoría quienes cultivan esta fruta, y el cierre de muchos mercados internacionales.

“En el 2021, estamos nuevamente casi como en el año 2017: se ha exportado de enero a junio US$ 65 mil, lo cual te lleva a proyectar que, si todo sigue igual, se exportará unos US$ 130 mil, que era su valor en el 2017″, estimó Posada Ugaz.

Además de sus propiedades nutricionales, pues es una gran fuente de potasio, calcio, fósforo, hierro, fibra, y vitamina B1 y B2; la granadilla ofrece la gran ventaja de ser un producto muy versátil para su industrialización. “Nuestro país exporta la granadilla y en otros países se genera el valor agregado. Es algo para lo cual nosotros deberíamos ir preparándonos, y en los próximos años ofrecer este fruto transformado en yogurt, bebidas, macerado o licores”, añade el director del Idexcam.

En su opinión, será importante que se promueva este valor agregado capacitando a los pequeños productores, facilitándoles tecnología y promoviendo su asociatividad con miras a la exportación. A ello, consideró, las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) deberían añadir una estrategia de promoción en los países donde ya se consume esta fruta y donde haya más oportunidades para su expansión.

Por ejemplo, en los mercados europeos es donde goza de mayor preferencia, según sostuvo Carlos Posada. Los 10 principales países a los que se exporta esta fruta desde el Perú son: Canadá, Países Bajos, Italia, Rusia, Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania.

En el 2020, once empresas exportaron granadilla desde el Perú. Las que destacan por sus mayores volúmenes son: Caper Fruits E.I.R.L., Vison’s S.A.C. y Agrokaru S.A.C., según Sierra y Selva Exportadora.