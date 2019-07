Gobierno propone seguir ejemplo de Chile: aprovechar recursos de la minería para potenciar al agro

Ante el conflicto surgido por el caso Tía María, la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, refirió que el Perú debería seguir el ejemplo de Chile: aprovechar los recursos de la minería para potenciar al agro.

“Recordemos que Chile hace 50 años hizo eso. Tuvo su boom minero hace 50 años y lo que hizo fue recoger los recursos de la minería e invertirlos en tres actividades: agroexportaciones, acuicultura con salmón y el tema forestal. Y es por eso que hace 50 años ellos vienen desarrollando agroexportaciones que nosotros recién hemos empezado a desarrollar hace 20 años”, señaló la ministra a Gestión.pe.

“Tenemos que saber que una actividad no tiene que destruir a la otra, al contrario, una actividad puede potenciar a la otra”, subrayó Muñoz, quien asistió hoy al IV Foro Diálogos para el Desarrollo, organizado por Seminarium Perú y Confiep.

Asimismo, la ministra indicó que si la empresa cumple con las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, esta actividad no generará un daño al sector agrícola ni medio ambiente.

“Si se cumplen las cosas tal como están establecidas en el EIA, que hace que no utilices el agua de la agricultura, sino desalinices; que tengas cuidado con geomembranas para impermeabilizar en lugares y no se permitan filtraciones; si hacemos eso, no existe el riesgo de que la agricultura se vea afectada”, sostuvo.

Agregó que el proyecto Tía María podría generar recursos para desarrollar el agro en la zona.

“Los canales, asistencia técnica, semillas certificadas, esas son cosas que con recursos de la minería podrían servirle a la agricultura”, anotó.