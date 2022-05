El Gobierno dispuso no aplicar salvaguardias a la importación de confecciones, a pesar de que así lo había recomendado un informe del Indecopi.

La decisión fue oficializada hoy vía un decreto supremo emitido por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo (Nº 006-2022-MINCETUR), y refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción y por el Presidente de la República, Pedro Castillo.

El decreto recuerda que en diciembre del 2021 la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi dispuso el inicio de oficio de un procedimiento de investigación a las importaciones de confecciones en materia de salvaguardias que ingresan bajo los capítulos 61, 62 y 63 del Arancel Nacional de Aduanas, que comprenden un total de 284 subpartidas arancelarias.

Tras algunos meses de investigación, este año se emitió el Informe Nº 027-2022/CDB-INDECOPI, donde la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi recomienda la imposición de medidas de salvaguardia provisionales a las importaciones de confecciones.

No obstante, el decreto emitido hoy señala que el referido Informe del Indecopi no tomó en consideración la amplitud y heterogeneidad del producto investigado para la determinación del producto considerado y/o similar; la existencia de un grupo significativo de subpartidas arancelarias que no presentan un aumento en tal cantidad y condiciones tales que causen daño grave a la rama de producción nacional; los efectos perjudiciales de la pandemia causada por el COVID-19; y, la determinación de la medida a solo algunos orígenes.

Frente a ello, la Comisión Multisectorial conformada por los ministerios que refrendan el decreto emitido hoy, en su sesión del 5 de mayo del 2022, concluyó que, en esta etapa de la investigación, el Informe Nº 027-2022/CDB-INDECOPI no permite acreditar los requisitos necesarios para la determinación de la salvaguardia provisional sobre las importaciones de confecciones, sin perjuicio de la decisión final que se adopte, sobre la base del Informe Técnico definitivo que emita la citada Comisión, en el marco del procedimiento en curso.

El decreto emitido hoy dispone “la no aplicación de la medida de salvaguardia provisional sobre las importaciones de confecciones, recomendada en el Informe Nº 027-2022/CDB-INDECOPI de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi, sin perjuicio de la decisión final que la Comisión Multisectorial adopte, sobre la base del Informe Técnico final que emita la citada Comisión, en el marco del procedimiento en curso”, subraya la norma.

La imposición de salvaguardias era una medida demandada sobre todo por los fabricantes de Gamarra, quienes señalan que el 97% de las ventas en este emporio comercial son de prendas importadas chinas.

No obstante, ComexPerú alertó de que si la Comisión Multisectorial imponía las salvaguardias, se ocasionará un aumento de precios de la ropa. Los principales productos importados son casacas, abrigos, ropa interior, medias, pantalones y polos, que de aplicarse la medida se volverán más caros.

Asimismo, advirtió que el Perú enfrentaría riesgo de represalias comerciales si se aplican salvaguardias.

