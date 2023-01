Así, los vehículos convertidos a GNV al cierre del año pasado sumaron un total de 73,601 unidades, cifra que casi cuadriplica a lo registrado en el 2021 (18,796 unidades) y que supera ampliamente los años previos, según revela el último reporte del Sistema de Control de Carga de Gas Natural Vehicular – GNV (Infogas).

Por plaza, se observó el mayor número de conversiones se realizaron en Lima y Callao, seguido de Ica, La Libertad, Piura, y otras regiones como Junín, Lambayeque, Áncash y Cusco.

El reporte detalla, además, que por tipo de vehículos las conversiones se realizaron en automóviles, camiones, transporte público y mototaxi (trimóvil).

De igual manera, l os talleres de conversión sumaron 2,400 a nivel nacional .

Escenario 2023

En diálogo con gestion.pe el abogado especialista en gas y combustibles y director de Energía Contacto, Renato Lazo, consideró que la cifra alcanzada en el 2022 se debió a tres factores, siendo el primero de ellos, en el hecho que las familias al estar golpeadas económicamente buscaron opciones más cómodas, pues el precio del GNV fue menor al de la gasolina.

Cabe mencionar que de acuerdo a la consultora Macroconsult, el GNV se mantuvo estable frente a los otros combustibles como la gasolina, cuyo precio varía en base al precio internacional. Así, el precio del GNV se mantuvo en los últimos 5 años con valores por debajo de S/1.60 el metro cúbico y su variación en el 2021 fue mínima.

En contraste, el precio del GLP pasó de S/ 7.13 por litro en junio del 2021 a S/. 9.01 por litro a junio del 2022, mientras que el gasohol de 95 pasó de S/ 12.57 a S/. 20.02 por galón en el periodo de análisis.

Un segundo factor, detalló, fue el incremento del precio del combustible, a raíz de los precios de referencia internacional que registraron un alza durante todo el año pasado. En tanto, el tercer factor responde al impulso que dio el Gobierno al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) , mediante el programa Ahorro GNV.

Como se recuerda, este programa financia hasta por S/ 4,300 del costo de la conversión a GNV, en tanto el monto es devuelto en un plazo de hasta tres años sin intereses. Además, no se exige el pago de cuota inicial.

Lazo detalla que para este año el contexto es distinto e inicia con un clima de continuas protestas en las regiones y ahora en la capital. Agrega que ya las últimas cifras del 2022 empezaban a reflejar un escenario con tendencia a la baja. Así, indica que en el mes de julio se alcanzó un pico de 8,941 conversiones, y desde esa fecha se empezó una reducción de conversiones, cerrando el mes de diciembre con 4,358 conversiones.

“Entonces eso nos hace pensar que si no hay una mayor difusión, no se hacen mayores acciones del Estado como fortalecer el FISE, que cuente con más recursos, entonces vamos a tener problemas porque otra vez va a bajar el número de conversiones”, apuntó.

En el caso del FISE, indicó que los recursos se han utilizado en su mayoría en Lima, pero las necesidades para convertir los vehículos no solo están en la capital, si no en las regiones del Sur (Arequipa, Tacna y Moquegua) o el Norte (Lambayeque y Áncash). Según el experto, existen zonas que están concesionadas, pero no hay un concesionario a cargo haciendo crecer las conexiones de gas natural, por lo que no hay estaciones de servicios.

“En este momento las necesidades de la población para que el GNV siga creciendo, está en Lima, pero ya hay mucha gente que ha satisfecho esa necesidad en la capital”, sostuvo.