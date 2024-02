Este subsidio, que forma parte del Nuevo Crédito Mi Vivienda del Fondo Mi Vivienda (FMV), es clave para acortar el déficit habitacional existente en Perú a través de proyectos de vivienda social (VIS). Sin embargo, como alertó Gestión su presupuesto inicial en 2024, a diferencia de años previos, es cero.

A la fecha no hay recursos entregados para el BBP, según información de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este hecho es grave y avizora problemas para el sector inmobiliario este año, según comentan gremios del sector a Gestión. Alcanzar la meta de colocaciones del FMV para 2024, que ya se recortó, se hará cada vez más difícil mientras más demore el Gobierno peruano en asignar los recursos.

Meta alta

Entre enero y noviembre del 2023, según los datos oficiales más recientes del FMV, se desembolsaron 10,681 créditos por un valor de S/ 1,973,252 millones (ver tabla). De acuerdo con fuentes del sector Vivienda, en diciembre se habrían colocado 800 más, con lo que habrían cerrado el año con 11,481 colocaciones.

De esta forma, no se habrían superado los desembolsos de los dos años previos. Para 2024 el FMV se había propuesto colocar 15,000 créditos MiVivienda, según dijo el gerente general del fondo, Carlos Falla, cuando relanzaron el programa.

Sin embargo, fuentes del sector Vivienda confirmaron que, a raíz de que aún esperan “con creces” novedades sobre un otorgamiento de recursos al BBP, han reducido su objetivo a 14,000 colocaciones.

Actualmente, agregaron, las operaciones crediticias no han parado. Desde el MVCS siguen gestionando ante el MEF la posibilidad de obtener recursos adicionales para el BBP.

Según indica la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI), hoy el FMV coloca créditos usando saldos de balance del 2023. “El viceministro de Vivienda dijo que había entre S/ 50 a S/ 60 millones que iban a durar unos meses. El rango del crédito extra que se debe gestionar ante el MEF va entre S/ 120 a S/ 160 millones”, asegura Cecilia Lecaros, directora ejecutiva del gremio, a Gestión.

A pesar del recorte del objetivo anual para 2024, desde ADI advierten que una demora excesiva en otorgar recursos al BBP haría inviable esta meta también. Según calcula Lecaros, con los saldos de balance el FMV puede colocar hasta 4 mil créditos, lo que dejaría 10 mil en el aire.

La baja certeza sobre la meta es compartida por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). “Es una meta ambiciosa, ojalá se cumpla, pero se ve complicado. Ya vimos que en 2023 no se colocaron bonos como se hizo antes. No hubo suficiente venta porque el mercado estaba en recesión”, señala Jorge Zapata, presidente del gremio, a este diario.

Sin embargo, Zapata también indica que hay buenas señales para este año. El sector construcción crecería entre 3% y 3.5% en 2024, luego de caer 9% en 2023.

“Arrancar con S/ 0 jala la expectativa hacia abajo, nunca había ocurrido, pero otros factores positivos son que las tasas de interés a todo nivel deberían bajar. Eso dinamiza el crédito hipotecario. Tampoco hay un fenómeno de El Niño fuerte o moderado, lo que pudo recrudecer la recesión”, explica.

Incertidumbre

En diciembre, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, explicó a Gestión que disponían de un tope de S/ 100 millones para destinar al BBP en función a lo habilitado por el Legislativo con el crédito suplementario entregado al Gobierno a finales de octubre.

El 23 de diciembre, mediante la Resolución Ministerial N° 571-2023-VIVIENDA, el ministerio destinó S/ 2,976,961 a favor del FMV para ejecutar el BBP durante lo restante del año fiscal 2023. Sería de ahí, según los gremios inmobiliarios, de donde saldrían los saldos de balance. Sin embargo, hacían falta S/ 100 millones más para el segundo semestre del 2024, precisó Navarro, por lo que conversarían con el MEF.

Gestión consultó al MVCS y al MEF cuándo se tendría claridad respecto a esta asignación sin éxito al cierre de esta edición. Lecaros, de ADI, que también fue viceministra de Vivienda y Urbanismo, señala que este tipo de trámites demora dos meses.

“Es un tema que debe sustentarse y aprobarse. Esperamos que se apruebe en febrero. Los saldos de balance pueden alcanzar hasta marzo, pero si tardan más tendríamos problemas de ejecución porque los bancos saben de esta incertidumbre. Dejarán de calificar clientes si no hay subsidios”, advierte Lecaros.

Jorge Zapata, de Capeco, concuerda. “Si no se resuelve rápido va a llegar el momento en que se agoten los saldos. Ahí sí tendríamos que decir que no hay bonos. Sería un desastre: el promotor común de vivienda no tiene por qué preocuparse por cómo se maneja el presupuesto internamente en el Estado”, resalta.

Según el representante de Capeco el riesgo que genera la ausencia de BBP también podría acrecentar la déficit habitacional. “Hoy es de 1.8 millones, es decir, familias que no tienen viviendas o son inadecuadas. Hay que cerrarla, pero para eso necesitamos un programa ambicioso y darle predictibilidad al empresario inmobiliario. Ya perdimos un mes. Ojalá en febrero se solucione”, comenta.

Desde ADI cuestionan que el MEF no haya considerado esta demanda. “Es una incongruencia. Es un programa que ejecuta siempre el 100% de su presupuesto. Pide un adicional y también lo gasta completamente. Es totalmente ilógico que arranque con 0″, cuestiona Lecaros.

Tanto en 2023 como 2022 el BBP arrancó el año con S/ 75 millones asignados, pero en ambas oportunidades recibió un presupuesto extra que elevó sus fondos a más de S/ 200 millones.

