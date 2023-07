“Permitirá a todas y todos nuestros compatriotas mayores de 18 años tener una cuenta previsional en un sistema multipilar que les brinde pensiones dignas en su edad de retiro”, dijo durante en mensaje a la Nación.

Este formato sería resultado del trabajo de la Comisión Multisectorial del gobierno, encabezada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que venía trabajando desde hace unas semanas en su propuesta.

¿Tiene sentido este esquema? ¿Qué puntos claves del debate general sobre el sistema previsional debería resolver? Gestión te lo explica.

Viable

De acuerdo a Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), un sistema “multipilar” refiere a un formato previsional que brinda diferentes opciones de contribución para cubrir a la mayor parte de trabajadores posibles.

Según indicó a Gestión, en Perú se podría dividir en tres partes basado en el sistema actual: no contributivo, con Pensión 65; contributivo, con las AFP; y el voluntario.

Por su alcance, Morón está de acuerdo con el enfoque propuesto por el Ejecutivo. “Lo que rescato de la idea es que se busca atacar el problema principal del sistema: la falta de universalidad. El tema es hacerlo bien”, enfatizó.

Una opinión que es compartida por el ex titular del MEF, Luis Miguel Castilla. “El concepto es válido, en tanto se definan de manera técnica los pilares y no generen descentivos a la contribución, al aporte, y que tenga un costo fiscal razonable y no oneroso, adviertió.

En ese sentido, el también director ejecutivo de Videnza Instituto consideró que –más allá de los detalles de la propuesta pensionaria– esta no podría llegar sola al Congreso.

“Ir hacia una universalidad es lo ideal, pero creo que eso pasaría primero por hacer reformas en el ámbito laboral porque de lo contrario estaríamos simplemente subsidiando a los contribuyentes y desincentivando la formalización”, señaló.

Pensión 65 y otras salvedades

En una reciente entrevista dada a Gestión, Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), sostuvo que Pensión 65, programa social podría universalizarse como una alternativa para atender a aquellos peruanos que alcanzan su jubilación con recursos suficientes para tener una pensión mínima.

Al respecto, Morón considera que ello podría hacerse, pero con mucho cuidado. “Antes ya se propuso que la pensión de los que no contribuyan la cubran los que sí. En un país con 80% de informalidad, simplemente los números no dan. Si bien busca ser universal, desalientas la formalización”, afirmó.

Por ese riesgo latente, Castilla cree que será clave que el gobierno precise en su propuesta cuál será el nivel de intervención directa que tendrán los recursos públicos en el nuevo sistema.

“Estoy de acuerdo en fomentar la solidaridad, pero debe ser focalizado en quienes no pueden contribuir por sí solos. Está bien que exista una pensión y aportes mínimos; y como hay en otros países, una capa de protección mínima que asume el Estado, pero se debe hacer con mucho cuidado”, detalló.

En otras latitudes, de acuerdo a Morón, se han definido reglas diferenciadas por rubro. “En el pilar voluntario se dan exoneraciones tributarios a quien apoya voluntariamente. En el contributivo, yo podría devolver parte de las contribuciones que la empresas hacen para sus trabajadores o podría no hacerlo”, pone como ejemplos.

Tomar algún modelo extranjero como referencia debería tener en cuenta también el tejido empresarial peruano. Como recordó la misma presidenta en su mensaje a la Nación, más del 99% son micro y pequeñas empresas (mypes).

Según el director ejecutivo de Videnza Instituto lo anterior es clave. “Su informalidad puede crecer si se incrementan las tasas de aportes e impuestos a planilla. Si se mantienen pequeñas, carecen de capacidad para asumir esos costos asociados a la mano de obra”, explica Castilla.

