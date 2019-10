Si bien el 2019 no está siendo un año fácil para las inversiones, todos los fondos de las AFP registran a la fecha rendimientos positivos.

Según datos de la Asociación de AFP hasta setiembre, el fondo tipo 1, que tiene una mayor participación de renta fija (bonos), reportó una rentabilidad promedio de 11.94% al cierre de setiembre.

“En un año tan bueno para la renta fija (bonos), el fondo 1 ha sido el más beneficiado”, señaló Gino Bettocchi, gerente de Inversiones de Profuturo AFP.

El fondo tipo 2, donde está el 90% de los afiliados, también rindió a doble digito (10.4%). La volatilidad en los mercados bursátiles afectó el desempeño del fondo 3, de mayor riesgo, que reditúa en el año solo 4.3%.

Bettocchi estimó que los fondos podrían terminar el año en niveles similares a los actuales. Diego Marrero, gerente de Inversiones de AFP Habitat, consideró que es difícil hacer proyecciones de corto plazo ante los riesgos globales existentes.

AFP se ponen más defensivas para afrontar riesgos en próximos meses

AFP están siendo más selectivas con sus inversiones y aumentan sus tenencias de oro, bonos del Tesoro, yenes y dólares. Reducen, en cambio, la participación de las acciones.

Son tiempos de mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, provocadas por riesgos locales e internacionales. Las AFP, que administran los fondos de pensiones de más de 7.3 millones de afiliados, así lo reconocen y están afinando sus estrategias de inversión para enfrentar una coyuntura incierta en los próximos meses.

“Ya veníamos viendo, no solo en Perú sino también a nivel global , algunos riesgos y un entorno mucho más volátil (para las inversiones de los fondos de pensiones). Entonces, era importante ir incorporando instrumentos con un sesgo más defensivo”, explicó Gino Bettocchi, gerente de inversiones de Profuturo AFP.

Selectivas

Ante un panorama como el actual, las AFP están siendo más selectivas con el tipo de instrumento que incorporan a sus portafolios de inversión, refirió durante su presentación en un taller organizado por la Asociación de AFP. Así, a diferencia de hace un año, hoy en dichos portafolios se encuentra una mayor participación de oro, yenes, dólares y bonos del Tesoro de EE.UU., todos ellos de características defensivas, dijo Bettocchi.

En las coyunturas difíciles los inversionistas se refugian en estos activos y monedas defensivas que diversifican el portafolio y generan valor, pues registran comportamientos positivos, añadió el ejecutivo. En un contexto más volátil, la participación de la renta variable (acciones), de mayor riesgo, más bien ha disminuido en el último año, indicó. José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP, refirió que el dólar es la variable que más protege a los fondos tipo 2 y 3 del desempeño negativo de las acciones locales. El 35% del fondo 3 está en dólares, por lo que si hubiera un evento de riesgo local, en que el sol se deprecie frente al dólar, habría protección, dijo.

Riesgos

Para lo que queda del año y el 2020, las AFP han identificado factores de riesgos globales y locales que podrían afectar el desempeño de los fondos de pensiones. Por el lado internacional, un factor relevante es la incertidumbre sobre el crecimiento de la economía global, que se está desacelerando, refirió Betocchi. Otras fuentes de riesgo son la guerra comercial entre EE.UU. y China, la resolución del Brexit y la evolución de la economía china, detalló Para Diego Marrero, gerente de Inversiones de AFP Habitat, el próximo año el riesgo más importante para los mercados globales será la elección presidencial en EE.UU.

Advirtió que sería muy negativo que el gobierno de la economía más grande del mundo cayera en manos de radicales de izquierda. Por el lado local, la realización de dos procesos electorales en el país (en enero del 2020 y en el 2021) en el siguiente año y medio causa cierta incertidumbre, indicó Bettocchi. En tanto no se perciba el riesgo de un cambio en el régimen económico y se mantenga el manejo fiscal prudente de las últimas décadas en el país, el ruido político no tendría mayor impacto, opinó Larrabure.

“Los inversionistas extranjeros no esperan que la inestabilidad política tenga un impacto en el manejo económico del Perú y, por lo tanto, no salen a vender sus activos peruanos”, dijo Roberto Melzi, gerente de Inversiones de AFP Integra. Marrero sugirió a los afiliados de AFP no asustarse con la volatilidad de corto plazo, y más bien decidir un cambio de tipo de fondos con base en su horizonte de inversión y perfil de riesgo.