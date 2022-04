Fitch Ratings publicó recientemente su última Perspectiva Económica Global, actualizando sus pronósticos macroeconómicos para tener en cuenta el impacto del precio de la energía relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la intensificación de las presiones inflacionarias y una perspectiva más agresiva de las tasas de interés.

Además de reducir su previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) mundial para el 2022 y aumentar su previsión de tipos de interés de los fondos federales, señalamos un aumento de los riesgos de estanflación en medio de una mayor incertidumbre macroeconómica y geopolítica.

Dado este contexto de rápida evolución, Fitch realizó un ejercicio global entre grupos para evaluar los efectos potenciales en las calificaciones de un caso macroeconómico adverso plausible que involucra un escenario de estanflación con un crecimiento drásticamente reducido en medio de una inflación y tasas de interés más altas prolongadas.

El caso contrario implica el aumento de los precios mundiales del petróleo durante un período más largo con precios anuales promedio de US$ 150/bbl en el 2022 y US$ 130/bbl en el 2023 frente al caso base de US$ 100/bbl y US$ 80/bbl, respectivamente. Es probable que se produzca un período sostenido de racionamiento total de energía en Europa en medio de un rápido colapso en los volúmenes de exportación de energía de Rusia.

El caso también asume una presión inflacionaria global más pronunciada, incluida la inflación de Estados Unidos que salta por encima del 10% y permanece en cifras altas de un solo dígito durante el año. Esto significaría un endurecimiento monetario mucho más agresivo con el objetivo de los fondos federales por encima del 3% antes de fin del año 2022. El crecimiento de Estados Unidos y la zona euro caería a alrededor de cero en el 2023 con un aumento de las tasas de desempleo de 1pp-2pp.

Fitch evaluó 208 sectores a nivel global y regional frente al caso adverso. La agencia midió las vulnerabilidades del sector frente a los probables efectos macroeconómicos y los evaluó para determinar el probable impacto en las calificaciones en una escala de cinco partes. La escala varió desde “Prácticamente sin impacto”, donde esperaría que no haya cambios en la calificación o la perspectiva, hasta “Impacto medio/alto” e “Impacto alto”, donde esperaría que muchas de las calificaciones se vean afectadas negativamente.

Para los soberanos, se evaluó que el escenario adverso tendría el mayor efecto en las economías emergentes de Europa, África subsahariana y APAC. También se evaluaron las exposiciones individuales a nivel de país. Las calificaciones impulsadas por apoyo soberano, o las calificaciones que están limitadas por o vinculadas crediticiamente a los techos de los países y las calificaciones soberanas, se verían afectadas posteriormente por las acciones soberanas.

“Esperamos que EMEA y la Europa emergente sean un punto focal de mayor riesgo. La mayoría de los sectores regionales que encontramos susceptibles a un ‘Impacto medio’ o ‘Impacto medio/alto’ estaban en EMEA. Los sectores relacionados con los viajes aéreos, incluidos los arrendadores de aeronaves, los aeropuertos, las aerolíneas y los ABS de aeronaves, también mostraron en general niveles más altos de vulnerabilidad, aunque varió regionalmente”, dijo Fitch.

Se evaluó que una serie de sectores corporativos a nivel mundial son susceptibles a un “impacto medio”, incluidos los más expuestos a los riesgos de la cadena de suministro y costos de insumos más altos, como materiales de construcción, productos de construcción, constructores de viviendas, acero/aluminio, industrias diversificadas y aquellos expuestos a viajes, incluidos juegos, alojamiento y ocio, aeroespacial y líneas aéreas.

Las aerolíneas fueron el único sector global evaluado como probable de experimentar un “Impacto medio/alto” en el caso adverso. En comparación con el promedio del sector, es probable que los emisores en el extremo inferior del espectro de medio año se vean afectados de manera desproporcionada, ya que tienden a exhibir perfiles comerciales más débiles y también están más expuestos a diferenciales cada vez más amplios y condiciones de refinanciamiento más difíciles.

“Dicho esto, encontramos en gran medida que las calificaciones están bien posicionadas para resistir el aumento sustancial de las presiones macroeconómicas descritas en nuestro caso adverso. Esperaríamos que 171 de los 208 sectores evaluados a nivel regional y global experimenten un ‘prácticamente nulo’ o solo un ‘impacto leve/moderado’ con muy pocos o ningún cambio de calificación potencial, respectivamente”, agregó Fitch.

Muchas calificaciones han mejorado sus posiciones después de la pandemia con un desempeño más sólido de lo esperado y balances más sólidos, lo que ha resultado en una presión de calificación y un margen de maniobra positivos. “La naturaleza específica de nuestra cartera de calificaciones en varios sectores y la falta de exposiciones de nuestras entidades calificadas también influyeron en nuestra evaluación del probable impacto limitado en las calificaciones”, concluyó la agencia.