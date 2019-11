Las exportaciones de prendas de vestir peruanas continuaron recuperándose en el 2018, cuando alcanzaron un crecimiento del 8% respecto al año anterior. De entre ellas, destaca el crecimiento mucho más acelerado de los envíos de prendas elaboradas principalmente con fibra de alpaca, con un incremento de 22% durante el último año.

En el 2018, las exportaciones de prendas de vestir de fibra de alpaca sumaron 797 toneladas, equivalentes a US$ 53.88 millones y se dirigieron principalmente a los Estados Unidos (US$ 25′582,874), Japón (US$ 3′878,857) y Alemania (US$ 3′734,525), informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), con base en cifras de la Sunat.

Dentro del total de prendas exportadas en el 2018, el 6% fueron elaboradas principalmente con fibra de alpaca, el 16% con fibra sintética y el 78% con algodón. Sin embargo, las confecciones de fibra de alpaca ocuparán un porcentaje cada vez mayor dentro de aquel universo, al estar creciendo a un ritmo mucho más acelerado que las exportaciones de prendas de vestir en general, indicó a Gestion.pe Martín Reaño, gerente del Comité Textil-Confecciones de la SNI.

De acuerdo con sus estimaciones, en el 2019 las prendas de vestir elaboradas con lana de este camélido continuarán creciendo a tasas de dos dígitos.

“Si la tendencia se mantiene, van a tener una mayor participación y sería muy bueno porque el precio promedio de una prenda de fibra de alpaca es el doble que el de una prenda de algodón”, dijo Reaño.

Según precisó, las prendas de fibra de alpaca están valorizadas en US$ 91 dólares por kilo, en promedio; mientras las prendas de algodón se venden en US$ 44 el kilogramo.

Valor agregado

No obstante, los volúmenes de envíos de prendas de vestir elaboradas con fibras de alpaca son bastante más reducidos que los de otros formatos de exportación de fibra de alpaca, como los tops (fibra clasificada, libre de impurezas y uniformada) y los hilados, que en el 2018 sumaron US$ 132'976,823 y US$ 83’865,097, respectivamente.

Las prendas de vestir elaboradas con fibra de alpaca que más exporta el Perú son abrigos y calcetines; y además se han elaborado tejidos para prendas inteligentes de fibra de alpaca, en las que los hilos se mezclan con metales. Estas prendas se dirigen a ciertos nichos especializados en el exterior, pero los envíos todavía se hacen en pequeños bloques.

Como es lógico, para el país es conveniente que los envíos de fibra de alpaca contengan cada vez mayor valor agregado, porque dejan más ganancias en el país y generan más empleo, pero para ello tendría que crecer la producción, sostiene Reaño.

“Es necesario identificar oportunidades de mercados que demandan productos con mayor valor agregado y desarrollar la capacidad del Perú para elaborar productos con cada vez mayor calidad, para así dirigirnos a segmentos exclusivos de la moda”, indicó.

Sobre este punto, Carlos Penny, presidente del Comité Textil de la Asociación de Exportadores (ADEX), considera que es necesario reducir la intervención de los intermediarios, que compran fibra sucia, porque ellos se quedan con las ganancias, para que se acerquen más el ganadero al grupo artesanal o industrial.

“Hace falta trabajo del gobierno central con los ganaderos, implementar cadenas de valor, industrializar y educar. Esto es responsabilidad tanto del sector público como del privado”, dijo a Gestion.pe.

En el Perú, que produce el 80% de fibra de alpaca del mundo (unas 4500 toneladas), los departamentos con mayor participación en este mercado son Puno (47%), Cusco (14%), Arequipa (10%), Huancavelica (6%), Ayacucho (6%), Apurímac (5%), Pasco (3%), Moquegua (3%) y otros departamentos (6%).

Pero Arequipa es el departamento número uno en exportación de fibra de alpaca, al contar con 99% de participación, sobre todo en productos terminados, tanto hilados como confecciones.